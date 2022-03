Een biertje op de werkvloer na sluitingstijd? Dat mag niet van de gemeente Apeldoorn. ‘Wat een betutteling’

Een bitterbal, muziek en een koud biertje. Kapper Willy Gout is zich van geen kwaad bewust als hij begin februari na sluitingstijd de koelkast opentrekt. Na een week zwoegen in de kapsalon is het eindelijk tijd voor de zaterdagmiddagborrel. Samen met zijn medewerkers bijkletsen onder het genot van een drankje om het weekend in te luiden, zoals dat op menig werkvloer gebeurt.

De gezelligheid slaat die avond om in een kater als een paar handhavers van de gemeente Apeldoorn op de stoep staan. De muziek staat wat te hard en de boa’s constateren dat de werknemers van Gout een pilsje drinken.

Twee weken later ploft een brief op de mat van de ondernemer. De strekking: tijdens de werkborrel met medewerkers is de alcoholwet overtreden. “Je weet niet wat je meemaakt”, reageert Gout. De gemeente waarschuwt dat de ondernemer een boete van 1000 euro krijgt als hij vaker met zijn medewerkers alcohol drinkt in de zaak. “Het is een misvatting dat”, zo valt te lezen in de brief, “al dan niet besloten bedrijfsborrels zonder alcoholvergunning mogen worden gehouden”. Gout: “Dan kun je heel Apeldoorn op vrijdagmiddag wel op de bon slingeren”.

Drie ondernemers op vingers getikt

Kapper Gout blijkt niet de enige. De afgelopen tijd zijn in Apeldoorn minstens drie ondernemers op de vingers getikt na het houden van een werkborrel met alcohol op vrijdag- of zaterdagmiddag. Zij kregen een officiële waarschuwing. Boetes van 1000 tot 2500 euro dreigen bij een volgende overtreding. Hoewel werkborrels niet ‘actief worden opgespoord’, is alcohol schenken in een voor publiek toegankelijke (werk)ruimte in strijd met de alcoholwet, betoogt de gemeente Apeldoorn.

Dat ondervindt ook de Apeldoornse makelaar Sander Hendriksen, die vorig jaar een vrijdagmiddagborrel organiseerde vanwege het afscheid van een stagiaire. Het levert hem een waarschuwing op en 1000 euro boete bij een volgende overtreding. Een paar weken later krijgt hij op vrijdagmiddag opnieuw bezoek van de handhavers. “Het liep compleet uit de hand, de politie moest erbij komen”, vertelt Hendriksen.

Het Apeldoornse glasbedrijf van ondernemer Jerry Kers is in maart vorig jaar iets soortgelijks overkomen. Tijdens de hoorzitting over die zaak waar De Stentor eerder deze maand over schreef, liet de gemeentejurist weten dat de gemeente alcoholgebruik wil ontmoedigen.

Jurist kritisch op gemeente

Wat in Apeldoorn gebeurt, noemt advocaat Victor van Ahee ‘heftig’. Hij weet alles van de alcoholwet en is van mening dat de gemeente die wet veel te strikt interpreteert. Ook als er andere meldingen aan ten grondslag liggen zoals geluidsoverlast. Het gaat volgens de advocaat over de bepaling of het alcohol schenken bedrijfsmatig is of niet. “Als een kapper een borrel organiseert na werktijd lijkt me dat niet het geval.”

De meeste gemeenten geven dan ook geen prioriteit aan de handhaving van werkborrels. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Van Ahee kennen geen soortgelijke gevallen. Bij zaken als alcohol en tabak ziet de advocaat wel dat regels zijn aangescherpt, gemeenten treden strenger op en proberen het te ontmoedigen.“Maar als dit de standaard wordt, krijg je vreemde situaties waarbij iedereen die op de werkvloer alcohol nuttigt in overtreding is. Onwenselijk.”

Biertje met het licht uit

Burgemeester Ton Heerts laat via zijn woordvoerder weten dat er in de aangehaalde voorbeelden altijd een andere melding zoals geluidoverlast aan voorafging. “Daarop is gehandhaafd en vastgesteld dat ook de alcoholwet werd overtreden.” Overigens hoorden de bedrijven na afloop niets van die andere overtredingen.

De Apeldoornse makelaar nuttigt voor de zekerheid tegenwoordig een drankje in een spreekkamer. Werknemers van het glasbedrijf drinken een biertje met het licht uit en de lamellen dicht. Eigenaar Kers: “Niet te geloven als je erover nadenkt, wat een betutteling”.

Hoe zit het met de alcoholwet? De gemeente Apeldoorn beroept zich op artikel 25 van de Alcoholwet. Daarin staat dat het verboden is om in een ruimte voor publiek geopend, zoals een winkel, kapsalon of makelaarskantoor, alcoholische dranken te nuttigen. Uit de wet wordt niet duidelijk hoe dat zit na sluitingstijd. Ook mag je geen alcoholische dranken voorradig hebben. Uitzondering zijn slijterijen en horecagelegenheden. Sommige grote bedrijven vragen een vergunning aan voor het schenken van alcohol. Wanneer je als bedrijf een cateraar inschakelt, mag het ook.

