Een avocado ontpitten valt nog niet mee, merken plastisch chirurgen

Het was zomer, de eerste werkdag van een nieuwe hulp in de keuken. De jongen, een nog net minderjarige puber, was nerveus. Niet omdat hij als zoon van een vermaarde Rotterdamse voetbaltrainer opeens aan het werk moest om centen te verdienen, maar omdat hij niet eerder in een keuken had gewerkt. “Hij was zenuwachtig en had daarom niks gegeten”, vertelt Jordy Prenger, sous-chef in Rolph’s Deli op de Kop van Zuid in Rotterdam, een chique lunchroom die vaak wordt bezocht door spelers van Feyenoord.

“Hij begon met een standaardklus hier: avocado’s snijden.” Je moet alleen wel weten, zegt Prenger (28), dat je een avocado natuurlijk niet zomaar te lijf kan gaan. “Je moet niet zomaar gaan hakken, en zeker niet in een keer.”

Maar dat is wel wat vaak gebeurt, met alle gevolgen van dien. Plastisch chirurgen krijgen steeds meer patiënten met wonden aan hun handen, doordat mensen avocado's verkeerd ontpitten. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie roept supermarkten zelfs op om de ‘ontpit-instructie’ bij avocado’s aan te passen.

Beeld Brechtje Rood

Snijd met beleid

Kok Prenger waarschuwt niet voor niets: snijd met beleid. Maar dat is niet wat hij zag gebeuren toen de zoon van de trainer, die hij liever niet bij naam noemt, aan de slag ging. “Het ging mis en hij sneed zich. Bloed dus.” Even later gebeurde dat weer, met zalm dit keer. “Ik stond vlak bij hem en kon hem gelukkig opvangen. Ik zag hem zo onderuitgaan.”

Een avocado heeft hij sindsdien nooit meer roekeloos gesneden, vermoedt Prenger lachend. Zelf heeft hij zich in de keuken nooit verkeken. Maar door de toegenomen populariteit van de avocado, die volgens Prenger niet meer aan te slepen is, is het aantal eters snel gestegen. En daarmee het roekeloze gebruik ook, vermoedt hij. “Toen ik met koken begon, op mijn zestiende, had niemand het over avocado’s. Dat waren maar gekke dingen. Goedkoop ook.” Maar dat veranderde snel. “Ik heb het de afgelopen paar jaar helemaal hip zien worden. En duurder ook, trouwens. Maar ze blijven populair, bij ons gaan er per dag tientallen doorheen.”

In Rolph’s Deli worden de avocado’s met kisten tegelijk geleverd door een leverancier uit het nabije Westland. Echt dol op het ontpitten is Prenger niet. “Soms zijn ze keihard, dan is er geen doorkomen aan. Maar soms zijn ze ontzettend zacht en dan schiet je er met je mes zo doorheen. Zeker met een scherp mes is dat het geval. Want dat is ook oorzaak van het probleem.”

Spoedeisende Hulp

Wie zich met een vlijmscherp mes vergist, belandt zo met letsel op de Spoedeisende Hulp. “Ik heb vrienden die geen koks zijn, maar nog mooiere messen hebben dan ik.” Wat ze daar dag in dag uit mee moeten? “Geen idee”, zegt Prenger. ‘Voor de heb’, denkt hij. “Ze zijn er in ieder geval niet dagelijks mee bezig. Dan is een ongelukje snel gebeurd. Maar het is net als met sportauto’s. Je kunt wel een hele dure kopen, maar als je er niet mee om kunt gaan wordt het gevaarlijk.”

De boodschap van deze jonge chef: gebruik alleen een kartelmes, en beweeg de avocado mee met de snijbeweging. En hak dus nooit. “Soms, als ik hier aan mijn zeventigste avocado toe ben, denk ik ook weleens: zo, wat veel. Maar ik zet er nooit zomaar het mes in.” Dat het vaak misgaat, zoals plastisch chirurgen merken aan het stijgende aantal binnengebrachte patiënten, verbaast hem niet. Een waarschuwing op de verpakking, zoals chirurgen suggereren, is een goed idee. “Ik denk dat de avocado de komende jaren nog veel populairder wordt. Avocado is gezond, maar heeft tegelijk een vettige smaak. Ik eet hier zelf ook dagelijks avocado op toast, en dat blijf ik zalig vinden.”

