Een asielstop, wat betekent dat? En kan het zomaar?

Verschillende lokale fracties van de VVD roepen om een asielstop. Ook de politieke partijen JA21, BBB, PVV en FvD zien in een asielstop de oplossing voor de slepende asielproblematiek. Eerder bleek uit een opiniepeiling van Eenvandaag dat een meerderheid (69 procent) van Nederlanders het daarmee eens is. Is een asielstop een reële oplossing voor de huidige asielcrisis?

Eerste bezwaar: een asielstop is in strijd met het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties uit 1951, dat Nederland ondertekende. Volgens dat verdrag moet ieder land een asielaanvraag in behandeling nemen en eten en onderdak verzorgen. Ook zijn er een aantal aanvullende Europese afspraken rond de opvang van vluchtelingen. Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) zei daarom eerder al dat een asielstop niet mogelijk is.

‘Kwalijk dat politici doen alsof het mogelijk is’

Een tijdelijke asielstop betekent dat er geen asiel meer kan worden aangevraagd in Ter Apel, niet dat er geen vluchtelingen meer naar Nederland zullen komen. Onder internationaal en Europees recht mag je ook geen vluchtelingen weigeren aan de grens. Hongarije en Polen deden dat eerder, doorbraken het EU-verdrag en zijn daarvoor veroordeeld door het Europese Hof van Justitie. Tot nu toe heeft dat nog geen consequenties gehad.

“Je wilt toch niet tot deze categorie landen gerekend worden”, zegt hoogleraar Europees recht Jorrit Rijpma (Universiteit Leiden). Hij noemt het kwalijk dat politici doen alsof een asielstop een reële mogelijkheid is. “Dat verkleint het draagvlak voor een echte oplossing en gaat in tegen het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.”

Omdat grenzen niet dicht kunnen, is het de vraag wat voor effect een asielstop heeft. Voorstanders gaan ervan uit dat de stop asielzoekers afschrikt om naar Nederland te komen. De maatregel moet vooral migranten weren die uit zogenaamde ‘veilige’ landen komen, en dus meestal geen recht hebben op asiel. De overheid ging de afgelopen jaren meermaals uit van een ‘afschrikkende werking’ van het beleid, bijvoorbeeld toen er werd nagedacht over een ‘bovengrens’ voor het aantal asielaanvragen.

Een asielstop op korte termijn

Deze kleine groep asielzoekers (momenteel ongeveer drie procent van het totaal) zorgt in Nederland al langer voor overlast. In 2021 concludeerde de inspectie justitie en veiligheid dat het toen ging om een groep van ongeveer 350 asielzoekers op een totaal van bijna 30.000 asielzoekers in Nederland.

Jaap Velema, burgemeester van de gemeente Westerwolde, waaronder Ter Apel valt, meldde vorige week dat ‘veiligelanders’ bij het aanmeldcentrum andere vluchtelingen zouden bestelen, waardoor er meerdere vechtpartijen zijn uitgebroken. Sommige asielzoekers zouden over steekwapens beschikken.

Zondagnacht sliepen er voor het eerst meer dan vierhonderd asielzoekers op het grasveld in Ter Apel. Toch zal een asielstop er op korte termijn waarschijnlijk niet komen. Niet alleen omdat het volgens het internationaal recht niet mag, maar ook omdat er op dit moment geen sprake is van een enorme toestroom van vluchtelingen. Dit waren er afgelopen juni 2475, ongeveer duizend meer dan in juni 2021.

Toch is dat lang niet zo hoog als tijdens de asielcrisis van 2015, toen er gedurende een jaar 43,1 duizend asielzoekers naar Nederland kwamen. Nederland onderzocht na de crisis al eens of er te tornen valt aan het VN-vluchtelingenverdrag. Nee, was toen de duidelijke conclusie van een commissie onder leiding van Piet Hein Donner.

Ondernemer wil tentjes weer terugbrengen naar Ter Apel Ondernemer Willem Straat mag de in beslag genomen tentjes, die bedoeld waren voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum Ter Apel, weer ophalen. Dat heeft de gemeente Westerwolde laten weten. Straat wil de tentjes weer naar het terrein brengen. De tweehonderd opgooitentjes werden vorige week maandag uitgedeeld, maar dinsdag weggehaald. De gemeente zegt dat aan mensen slechts is verzocht de tentjes te verlaten, onder meer wegens sociale onveiligheid en brandveiligheid. “Van personen die hun tenten niet wilden verlaten is dit door of namens ons ook niet gevorderd”, is te lezen in een brief aan Straat. Straat gelooft niet dat aan asielzoekers goed is uitgelegd dat ze de tent ook mochten houden.

