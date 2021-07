Een 28-jarige Haagse nam middel X en kreeg spijt, het OM onderzoekt haar dood

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar het overlijden van een 28-jarige vrouw in Den Haag, die zou zijn overleden na ze het nemen van zelfdodingspoeder ‘middel x’. Dat bevestigt het OM na berichtgeving in de Volkskrant. De vrouw kreeg spijt van het innemen van het middel, en belde 112, zo vertellen haar nabestaanden in de krant. Ze overleed de volgende dag in het ziekenhuis.

De zaak staat volgens de niet op zichzelf. Sinds 2017, het jaar waarop middel X in de publiciteit kwam, kreeg het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum (NVIC) van het UMC Utrecht 51 meldingen waarbij mensen bewust zelfdodingspoeders hadden ingenomen.

In iets minder dan de helft van de gevallen ging het om middel x, de andere vergiftigingen zijn met een andere stof, die er vaak mee wordt verward. 24 mensen overleden.

Vroeger maar een of twee meldingen per jaar

Volgens Antoinette van Riel, toxicoloog bij het NVIC, gaat het om ‘het topje van de ijsberg’. Alleen de gevallen waarbij een hulpverlener bij het NVIC aanklopte voor informatie, zijn geregistreerd. Voor 2017 kwamen er jaarlijks maar een, twee of geen meldingen binnen over deze twee middelen, stelt Van Riel.

Volgens van Riel zitten bij de meldingen ook tieners, twintigers en dertigers, al wil ze geen aantallen noemen. “Het zijn zeker niet alleen 60-plussers met een voltooid leven, die een weloverwogen keuze maken. Dat signaal willen we afgeven”, zegt ze. Bij ‘meerdere’ meldingen belde degene die de middelen innam zelf 112, net zoals de Haagse vrouw.

Het is Coöperatie Laatste Wil die in 2017 de publiciteit zocht met middel x, zonder publiekelijk de werkelijke naam te noemen. Laatste Wil vindt dat iedereen zelf moet kunnen beschikken over het levenseinde. De coöperatie zag ervan af het middel ook zelf te verstrekken aan haar leden, omdat het OM met vervolging dreigde.

Volgens de Volkskrant vermoeden de nabestaanden van de Haagse vrouw dat tóch iemand gelieerd aan de coöperatie het middel aan de vrouw heeft verstrekt.

Laatste Wil: ‘Wij verstrekken het middel niet’

Voorzitter Jos van Wijk van Laatse Wil noemt de dood van de vrouw in de Volkskrant ‘vreselijk’, maar voelt zich niet verantwoordelijk. “Wij houden ons aan de wet. Wij verstrekken het middel niet”, zegt hij.

Wel geeft de coöperatie informatie over het middel tijdens bijeenkomsten, maar dat is toegestaan. Gesprekleiders die het middel verspreiden, worden volgens Van Wijk ontslagen.

Haagse vrouw was volgens familie niet stabiel

Volgens haar nabestaanden was de Haagse vrouw niet stabiel, en handelde ze waarschijnlijk in een opwelling, zo blijkt uit het Volkskrantartikel. De moeder van de vrouw deed aangifte van hulp bij zelfdoding. Daarop staat in Nederland een celstraf van maximaal drie jaar.

De politie zou aan de familie verteld hebben dat er een breder strafonderzoek loopt naar meerdere sterfgevallen onder jonge mensen door zelfdodingspoeder, maar het OM wil dat niet bevestigen.

In 2018 kwam ook de dood van een 19-jarige vrouw al in het nieuws. Haar ouders noemden Coöperatie Laatste Wil ‘moreel verantwoordelijk’ voor haar dood, onder andere vanwege alle publiciteit over middel x. Laatste Wil ontkende toen dat er contact was geweest met Knol, en stelde dat zij een ander middel had gebruikt.

Worstelt u met gedachten over zelfdoding? Bel 113 Zelfmoordpreventie op 0900 0113 (24 uur per dag te bereiken) of kijk op 113.nl.

