Edese wijkagent Jacques Stans (66) geridderd omdat hij de boel bij elkaar hield. ‘Er is nu minder angst’

Wijkagent Jacques Stans zorgde ervoor dat de rust terugkeerde in de Edese wijk Veldhuizen. Vrijdag werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Of wijkagent Jacques Stans (66) vrijdagochtend even een kopje koffie met de Edese burgemeester René Verhulst komt drinken, is het verzoek vanaf het gemeentehuis. Stans heeft er naar eigen zeggen zijn schouders over opgehaald. Hij en Verhulst praten elkaar wel vaker bij over de stand van zaken in de stad. Maar in de raadszaal blijkt er vrijdagochtend vroeg toch iets anders aan de hand te zijn: vanwege zijn verdiensten als wijkagent wordt hij in de gemeenteraadszaal geridderd.

Vanwege de coronamaatregelen is de bijeenkomst wat soberder dan andere jaren; Stans’ familie en vrienden kunnen niet aanwezig zijn op het gemeentehuis. Maar burgemeester Verhulst heeft er toch zichtbaar genoegen in om Stans in het zonnetje te zetten. Als de hij de ware reden van de bijeenkomst onthult, begint ook Stans te stralen. Van plezier trommelt hij met zijn vingers op het tafeltje voor hem. Verbaasd kijkt hij naar de medaille in zijn fluwelen doosje.

Verhulst, glunderend: “Mooi werk, hè.”

Stans: “Nou!”

Compassie met de ontevreden jeugd

Stans, die net met pensioen is, werkte sinds 1978 in de wijk Veldhuizen, het deel van Ede waar hij zelf opgroeide. In 2016 komt het in de wijk tot een uitbarsting. Boze jongeren zorgen voor overlast en steken auto’s in brand. Stans speelde een cruciale rol in het kalmeren van de buurt, stelt de burgemeester. Dat deed hij niet in zijn eentje, benadrukt de wijkagent zelf. “Er waren wel vijftien verschillende organisaties bij betrokken op een gegeven moment: scholen, de woningbouwcorporatie, de moskee, maar ook ouders en gezinnen die de handen ineen sloegen.” Bewoners hebben ook bijgedragen. “We hebben er echt op ingezet dat mensen niet bang achter de gordijnen gingen zitten toekijken.”

Hij heeft vooral compassie met de ontevreden jeugd, zegt hij. “Eigenlijk zag je hier hetzelfde als in de jaren ’10 in Frankrijk, toen kansarme jongeren in de buitenwijken van Parijs aan het rellen sloegen. Het is het gebrek aan kansen, aan toekomstperspectief. Dat maakt deze jongeren boos.” Hij benadrukt dat niet alle jongeren overgaan tot geweld. “Iedereen heeft zijn eigen manier van zich tegen zijn omgeving afzetten. Het is een klein groepje dat echt vervelende dingen gaat doen.”

Wijkagent Jacques Stans krijgt een lintje uitgereikt van burgemeester René Verhulst in het gemeentehuis van Ede. Beeld Bram Petraeus

Kritisch kijken naar de eigen aanpak

Wat maakt hem uniek als politieagent? Stans vindt het moeilijk te zeggen. Hij heeft vooral geprobeerd om met iedereen in gesprek te blijven, zegt hij. “Als je problemen met jongeren wil oplossen heeft het geen zin om óver ze te praten.”

En: hij is niet bang om de hand in eigen boezem te steken. “We hebben ook altijd kritisch gekeken naar onze eigen aanpak.” Hij is tevreden over hoe het nu gaat in de wijk. “Er is minder angst. Mensen groeten elkaar op straat. Groepjes jongeren op straathoeken die dreiging uitstralen, dat zie je niet meer.”

Voor de foto mag de wijkagent in de gemeenteraadszaal zijn medaille even vasthouden. Bijna speldt Stans de medaille zelf op zijn politie-uniform. Ho ho, haast Verhulst zich te zeggen, het eremetaal moet echt weer terug in de kluis. Als de coronacrisis achter de rug is, volgt een officieel moment waarop de pasbenoemde Ridder zijn penning echt op zijn revers gespeld krijgt. Voor nu is de verrassing echter geslaagd. Jacques Stans: “Ik dacht altijd dat geridderd worden voor burgemeesters en ministers was, of voor mensen die hun hele leven allemaal bijzonder vrijwilligerswerk hadden gedaan. Dat het ook politiemensen kon overkomen, wist ik helemaal niet.”

