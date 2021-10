Echt lekker slaapt het niet in de goedkope nachttrein naar Praag, maar gezellig is het wel

Het is een heldere avond: door het beduimelde raam van de nachttrein zijn vagelijk de lichtjes van Utrecht te zien, en de maan die er ver boven hangt. Met het geluid van raspend metaal op metaal glijdt de trein van prijsstunter GreenCityTrip de nacht in. In een van de coupés zit een stelletje dicht tegen elkaar aan. Het zijn Amare van den Brenk (18) en Johannes Jansen (20) uit Sneek. Ze gaan voor het eerst samen een weekendje weg, naar Praag, en voor het eerst van hun leven reizen ze met een nachttrein.

Romantische voorstellingen

Op het plankje voor hen staan twee blikjes bier, die ze nog snel op het station gekocht hadden om op de gelegenheid te kunnen proosten. Ja, zegt Johannes (student hbo bouwkunde, dun blond snorretje, zegelring) ze hadden best romantische voorstellingen van de nachttrein. “We zeiden nog tegen elkaar: ‘Het is net als die trein in Harry Potter’.”

Binnen een paar tellen blijkt de werkelijkheid minder romantisch. Door het gangpad beent een groepje jongens, waarvan er een in het voorbijgaan een luide boer laat, die door de openstaande deur de coupé in walmt. Amare, die hbo pedagogiek studeert, trekt een vies gezicht. De enige medepassagier van het Sneker stelletje, een voor hen onbekende jonge vrouw, zit in een hoekje bij het raam. Ze duikt nog iets verder weg in de capuchon van haar jas.

Weinig privacy

Met de stunt van GreenCityTrip is er voor het eerst een nachttreintrip die qua prijs kan concurreren met een weekendje weg per vliegtuig. Wie bereid is een coupé te delen, kan voor ongeveer 225 euro mee. De nachttreinreizigers vertrekken op vrijdagavond uit Nederland, verblijven de zaterdag- en zondagnacht in een hotel in Praag, en komen op dinsdagochtend weer terug. Dat er tijdens de treinreis weinig privacy is, hadden Johannes en Amare zich van tevoren gerealiseerd, zegt Johannes. “Ja, je moet daar wel voor openstaan.” Amare: “Je leert zoop die manier nieuwe mensen kennen, dat kan nooit kwaad.”

Ze hebben het net gezegd, als de treinsteward langskomt met beddengoed, en de mededeling dat er niemand meer bijkomt in deze coupé. Opgelucht kijken Amare en Johannes elkaar aan. “Oh, prima”, zeggen ze in koor.

Lekker viben

Een paar wagons verder hebben zich intussen een paar meisjes aangesloten bij de jongens die eerder passeerden. Ze zitten te kaarten, en er staat een pak donuts op tafel. De gezelligheid van de nachttrein was een pre, zegt de 23-jarige Jeffrey Hoogkamer uit Rhoon. “Hier kun je lekker viben met elkaar.” Voor hem en voor de 18-jarige planologiestudent Jisk de Vries uit Hoofddorp was het klimaat ook een overweging om met de nachttrein te gaan. De meisjes vinden dat dan weer zo suf dat ze erom moeten grinniken. “Voor ons niet, hoor: het was gewoon goedkoop.”

Toch zijn de jongeren ook kritische consumenten: de staat van de nachttrein valt hen behoorlijk tegen. “Ik had veel meer luxe verwacht”, zegt De Vries. “Toen ik las dat dit ‘de eerste rit ooit’ was van dit bedrijf, dacht ik: dan zal het wel een spiksplinternieuw treinstel zijn.”

Om hem heen in de coupé klinken instemming. Ze hebben een punt: er lijkt al in geen jaren een doekje over de ramen gehaald. Her en der zitten er vlekken in de gordijnen, en de bekleding vertoont scheuren en een enkele pluk half vergane kauwgom. “Dit ding komt gewoon nog uit de oorlog”, zegt Hoogkamer. “Maar goed: wat wil je, voor zo’n lage prijs.”

Druipende bierblikjes

In de coupé van een zeskoppige vriendengroep van dertigers uit Heerhugowaard begint ruim na elven de druipende plastic tas met lege bierblikjes aardig vol te raken. De groep heeft een eigen koelbox meegenomen. Het idee daarvoor kreeg hij toen hij de flyer zag, zegt software-ontwikkelaar Leon Smit (32). “Daar stond tussen het rijtje met voordelen van reizen per nachttrein: ‘unlimited luggage’.”

Een koppel uit een naburige coupé, schooldirecteur Martine Joustra (53) en ingenieur Erik Romeijn (47) uit Noordwijk aan Zee, heeft zich bij hen aangesloten. De vrienden hadden nog wel bewust twee coupés gehuurd en de lege plekken afgekocht, waardoor ze bijna 400 euro per persoon kwijt waren. Smit grapt eerst dat ze die keuze maakten uit empathie met medepassagiers. “Wij snurken nogal, vandaar.” Dan geeft hij de echte reden: “Wij willen gewoon geen rare mensen bij ons in de coupé.”

Gezamenlijke nacht

Maar intussen is het zo gezellig met de buren erbij dat ze al grappen maken over het gezamenlijk doorbrengen van de nacht in één coupe. Joustra komt niet meer bij van het lachen, en doet pogingen om af te koelen door haar trui op en neer te wapperen. Romeijn: “In al onze reizen met het vliegtuig hebben we nog nooit meegemaakt dat we op de heenreis al vrienden hadden gemaakt.”

Medepassagiers die willen slapen zijn minder geamuseerd. Bij een van de buren, een breedgeschouderde man, wakkert het lawaai al meteen vijandigheid aan. Op dreigende toon maant hij tot stilte. Een kwartier later klopt een ontstemde jonge moeder aan, die demonstratief haar peutermeisje voor zich uit duwt, dat staat te tollen op de beentjes, en vermoeid in haar ogen wrijft. Als er ook nog een dodelijk vermoeid kijkende vrouw in pyjamabroek voor de deur staat, houdt het gezelschap het voor gezien.

Harde, korte bedden

Maar ook de vriendengroep krijgt niet de gehoopte nachtrust. Per app doet Leon Smit de volgende morgen verslag van het ongemak: de bedden waren veel te krap en kort voor hem en zijn vrienden. “Niet zo chill”.

Bij anderen waren de bedden te hard om op te kunnen slapen. “Het meubilair was echt beroerd”, appt Jisk de Vries. Bij elke hobbel is hij wakker geworden. “Maar goed, het was wél heel gezellig.”

Lees ook:

Voor een prikkie naar Praag, dat kan nu ook met de trein

Vrijdag reed de eerste Nederlandse nachttrein naar Praag, tegen een zacht prijsje. Hoe kan dat zo goedkoop?