DWDD-rel is illustratief voor toenemende bereidheid van werknemers om zich uit te spreken

Rechtsbijstandsverzekeraar Achmea zag dit jaar een verdubbeling van het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, van seksuele intimidatie tot pesterijen en discriminatie. Meer mensen melden zich bij de juridische dienstverlener met vragen over de gerechtelijke stappen die zij kunnen nemen.

“Je ziet dat er meer draagvlak komt om een melding te doen”, zegt Malou Rooimans, arbeidsrechtadvocaat bij Stichting Achmea Rechtsbijstand. Zelf kreeg ze veel telefoontjes over grensoverschrijdend gedrag op het werk naar aanleiding van de Boos-uitzending over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. “De tijden zijn aan het veranderen, en terecht. Nu dit soort verhalen wat meer in de media komt, zien werkgevers dat ze van dat gedrag af moeten.”

Wat een werknemer met klachten kan doen, hangt af van het beleid bij de werkgever. “Ik adviseer vaak eerst naar de vertrouwenspersoon te gaan als die er is. Als je wil dat er een actie volgt, kun je daarna een formele klacht indienen bij de werkgever. Die kan een onderzoek instellen.”

Tot in de rechtszaal

Als er een arbeidsconflict ontstaat, kan dat tot in de rechtszaal worden uitgevochten. Wat wel en niet door de beugel kan, is volgens Rooimans soms een ‘grijs gebied’. De bedoelingen van de persoon die het gedrag vertoont, is voor de rechter van belang. “Als een werknemer bijvoorbeeld een kus op haar voorhoofd krijgt als ze getroost moet worden, kan dat als vervelend worden ervaren, terwijl de intenties van de collega best goed kunnen zijn.”

De voormalige medewerkers van De Wereld Draait Door die zeggen beschadigd te zijn in hun tijd bij het programma, kunnen volgens Rooimans mogelijk een schadevergoeding vragen. Maar, zegt de advocaat, je moet dan wel goed kunnen bewijzen dat de slapeloze nachten of burn-out alleen te wijten valt aan het gedrag van iemand op je werk. “Stel dat je in die tijd privéproblemen had, kan de werkgever proberen dat tegen je te gebruiken.”

Arbeidsrechtspecialist bij Rutten & Welling Advocaten Joyce Houben zegt dat werkgevers duidelijke kaders en regels moeten scheppen zodat personeel weet wat wel en niet mag. Het probleem is dat bedrijfsreglementen volgens Houben vaak niet zo concreet zijn. “Je moet als werkgever zorgen voor een veilige werkomgeving. Maar in de protocollen staat vaak niet letterlijk dat je bijvoorbeeld niet mag schreeuwen.”

Te veel binnenskamers

Houben merkt dat er meer aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Tegelijkertijd wordt er nog te veel binnenskamers gehouden, zegt ze. “Net als bij The Voice zie je bij De Wereld Draait Door opnieuw dat er veel in de doofpot wordt gestopt. Dat is het domste wat werkgevers kunnen doen. Er is zo veel afbreukrisico. Je weet dat het een keer uitkomt.”

Henriëtte Wijnen is vertrouwenspersoon en helpt via Your Safe Workspace bedrijven als daar sprake is van ongewenste omgangsvormen. Om een bedrijfscultuur blijvend te veranderen, zijn excuses achteraf niet genoeg, zegt ze. “Het bestuur moet grensoverschrijdend gedrag structureel bespreekbaar maken. Veel bedrijven steken liever hun kop in het zand en doen liever alsof grensoverschrijdend gedrag bij hen niet speelt dan dat ze daar het gesprek over aangaan.”

Om een topprestatie te leveren, zijn scheldpartijen niet nodig, zegt Wijnen. “Er zijn voorbeelden genoeg van veilige organisaties die topprestaties leveren. Je hoeft daar niemand voor te vernederen. Dat is heel slecht leiderschap en niet inspirerend. Je zou als leidinggevende juist het goede voorbeeld moeten geven.”

Matthijs van Nieuwkerk breekt met BNNVara Matthijs van Nieuwkerk legt voorlopig zijn werk neer en stopt per direct bij BNNVara. De 62-jarige televisiemaker ‘verbreekt de banden’ met de omroep, laat hij weten aan het ANP. “Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk.” Van Nieuwkerk, lang de meest beeldbepalende en bestbetaalde presentator van de publieke omroep, probeert komende tijd ‘tot bezinning te komen’. “Daarna hoop ik weer van me te laten horen.” Hij werkte aan verscheidene tv-programma’s rondom de Top 2000. NTR besloot zaterdag de opnames van de Top 2000 Quiz te staken naar aanleiding van het Volkskrant-artikel. (ANP)

Lees ook:

Opnames Top2000 Quiz gaan niet door na Volkskrant-artikel over Matthijs van Nieuwkerk

De opnames van de Top2000 Quiz gaan niet door vanwege tientallen oud-medewerkers van het voormalige tv-programma De Wereld Draait Door die zich uitspraken in de Volkskrant over structureel grensoverschrijdend gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk.