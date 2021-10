Durven we weer naar Rome? Voor scholen is de buitenlandreis een ingewikkelde puzzel

Zes kilo formulieren sleept docent Anne Veenstra mee door Rome. Hij heeft het voor vertrek nog gewogen. Als het goed is heeft hij alle coronacertificaten die de autoriteiten maar kunnen vragen voor de honderd leerlingen die hij onder zijn hoede heeft. “We zijn nu op weg naar de Villa Hadriana, ons eerste museum. Dan gaan we het zien.”

Het 4e Gymnasium in Amsterdam is sinds donderdag gewoon op Romereis, net zoals voor de coronapandemie. Het is een inhaalreis voor de huidige zesdeklassers, die vorig jaar niet hebben kunnen gaan. De vijfdeklassers komen volgende week. Coronabeperkingen neemt de school op de koop toe.

Maar zo gewoon is dat niet. Buitenlandse schoolreizen brengen nog steeds grote uitdagingen met zich mee. Wie in Italië wil gaan en staan waar hij wil, kan maar beter een geldige coronapas hebben. Dat geldt zeker als je zoals de gymnasiumklassen een marathon aan museumbezoeken op het programma hebt staan. Voor wie niet is ingeënt betekent dat elke 48 uur een test. Die moet de school faciliteren. En het kan nog erger, want als iemand positief test, moet die in quarantaine en ook daarbij is begeleiding nodig. Want de school blijft verantwoordelijk. Dat legt grote druk op de begeleiders, vaak twee of drie voor een hele klas.

Heel wat scholen zien dit jaar dan ook van buitenlandse schoolreizen af. Diogenes, een groot reisbureau in schoolreizen, zegt dat de boekingen dit jaar ongeveer 85 procent lager liggen dan voor de pandemie.

Wat zijn de regels? Het ministerie van onderwijs heeft vorige maand richtlijnen gegeven voor buitenlandse excursies. Zo mogen scholen leerlingen niet uitsluiten van een buitenlandse reis, alleen omdat ze geen bewijs van immuniteit kunnen laten zien. Scholen moeten leerlingen de gelegenheid geven zich te laten testen en daar zo nodig het programma op aanpassen. Ouders mag om een vrijwillige bijdrage worden gevraagd, maar zo nodig moet de school de kosten dragen. De school mag leerlingen vragen om vrijwillig te melden of ze een coronabewijs hebben, en of het voor hen nodig is om zich te laten testen. Wanneer de leerling zich niet wil laten testen – of niet wil doorgeven of er al dan niet getest moet worden – is niet zeker of kan worden voldaan aan de regels in het betreffende land. De leerling kan dan niet mee op de reis.

Overleggen met de jurist

De organisatie was uitdagend genoeg, beaamt directeur Jeroen Bergamin van het 4e Gymnasium. Het begon al met het inventariseren. Scholen mogen uiteraard niet aan leerlingen vragen of ze gevaccineerd zijn, dus moest de jurist erbij komen om een enquête te helpen opstellen. “We hebben de vraag gesteld of leerlingen ter plekke getest moeten worden als ze meegaan”, vertelt Bergamin. “Alleen ik kon de resultaten inzien, en zo hebben we in overleg bepaald dat het te doen is.”

De school neemt zelfs geen extra begeleiders mee, er zijn er twaalf voor vijf klassen. Als een leerling in quarantaine zou moeten, wordt de ouders gevraagd of ze bereid zijn naar hun kind toe te komen. “Maar we hebben ook een extra begeleider klaarstaan om in te vliegen als de ouders niet komen”, voegt Bergamin toe.

En het testen is natuurlijk extra werk, maar dat deel is te overzien. “Wat helpt is dat testen in Rome goed geregeld is. Je kunt vrijwel op elke straathoek een test krijgen voor een vaste prijs. Onze leerlingen die getest moeten worden, kunnen dat doen in de vrije halfuurtjes die we toch al in het programma hadden ingebouwd.”

Veelgehoorde oplossingen: - Een anonieme enquête onder de leerlingen om te vragen wie tests nodig heeft

- Een reis verplaatsen naar het voorjaar in de hoop dat restricties versoepeld worden

- Het verblijf inkorten

- Ouders vragen in te vliegen in geval van quarantaine

- Buitenlandse schoolreizen vervangen door een bestemming in Nederland

Die ervaring heeft ook het Amsterdamse Barlaeus Gymnasium, dat aan het begin van het schooljaar naar Rome ging. Het zijn juist de onzekerheden die het heel pittig maken in de voorbereiding, zegt conrector Annemieke Schimmel. “Je moet heel veel ‘als dit, dan wat?’-scenario’s doornemen. Maar als het dan goed gaat, betaalt zich dat wel uit. Wij zijn heel enthousiast dat het gelukt is.”

We gaan allemaal, of we gaan niet

Hoe gevoelig zo’n reis ligt, merkte het Coornhert Lyceum in Haarlem. Dat nam helemaal aan het begin van het schooljaar, voordat het ministerie de huidige richtlijnen voor schoolreizen uitvaardigde, alleen de gevaccineerde leerlingen mee op schoolreis, omdat de school inschatte dat het anders niet te organiseren viel. Het leidde tot wrijving met ouders. “We zouden dat nu niet meer zo doen”, zegt rector Bas Boensma. “We zeggen nu: of we gaan allemaal, of we gaan niet.”

Welke van de twee het wordt, zal de school van reis tot reis bekijken, aan de hand van richtlijnen van het ministerie en de lokale situatie in de landen die de school bezoekt. Ook dat leidt natuurlijk tot spanning onder leerlingen, docenten en ouders. “Wat dat betreft ben ik blij dat er nu duidelijke richtlijnen zijn, want het is echt balanceren”, zegt Boensma. Hij wil dat voorlopig blijven doen, al snapt hij ook heel goed dat andere scholen passen. “Ik kan me heel goed voorstellen dat scholen besluiten om helemaal geen reizen meer te maken de komende tijd.”

Intussen komt uit Villa Hadriana het verlossende bericht: “100 QR-code check, ging razendsnel, geen enkel probleem, dus iedereen naar binnen.”

De klas van Max Lopes Cardozo (midden met zonnebril) in Rome. Beeld Max Lopes Cardozo

Max Lopes Cardozo (17): ‘Echt naar de Romereis toegeleefd’ Hij had het begrepen als de reis niet was doorgegaan. Maar toen de zeventienjarige Max Lopes Cardozo vorige week met ruim honderd andere leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Leiden door Rome en Florence wandelde, voelde hij alleen maar geluk. Het Colosseum, het Forum Romanum en de Sint Pieter waren schitterend. Nog meer was hij onder de indruk van de mate waarin de kunst zich in de steden openbaarde. “Dat er zó veel is, dat heeft me echt verbaasd. Het goud, de kerken, ik werd erdoor overrompeld. Toen de reis vorig jaar niet doorging was dat een teleurstelling. De Romereis hoort bij onze school. Vanaf de eerste klas zag ik in de schoolkrant de foto’s en verhalen, met de jaren kwam het steeds dichterbij. We leefden er echt naartoe, ook met presentaties op school. Zelf deed ik er een over De Annunciatie van Fra Angelico, een fresco in het San Marco in Florence. Heel cool om dat dan in het echt te zien. “Het was wel gekkenwerk om alle excursies te organiseren, want in veel musea zijn ze geen fan van grote groepen. Onze docenten hadden daarom steeds verschillende tijdvakken gereserveerd. Maar het kan dus wel. Deze reis zal ik me de rest van mijn leven herinneren. Onze docenten zeggen altijd dat er een leven vóór en na de Romereis is. Dan is deze week voor mij dus een nieuwe fase aangebroken.”

