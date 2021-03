Durven we al een vakantie te boeken? Nederlander zoekt driftig naar rust, ruimte en zekerheid

Nederlanders staan te popelen om komende zomer de caravan of camper uit de garage te halen, en de tent van zolder. Maar daadwerkelijk boeken naar bestemmingen waar we voor corona heen gingen, dat durven de meeste reizigers nog niet aan, zeggen verschillende reisorganisaties.

“We zien wel dat mensen driftig zitten te kijken, maar als ze iets boeken doen ze dat voor bestemmingen die rustig en veilig zijn”, zegt Markus van Tol van de ANWB. “Denk aan fietsvakanties in dunbevolkte landen als Noorwegen en Oostenrijk. Kamperen met tent, camper of caravan in de traditionele vakantielanden Frankrijk en Italië is ook in trek. Als er maar ruimte is en als er goede voorwaarden zijn over annuleringen. Rust, ruimte en zekerheid, dat is de trend.”

Nog steeds een gesloten sector

Uit recent onderzoek van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) blijkt dat 84 procent van de Nederlanders ‘toe is aan vakantie’. Meer dan de helft van de respondenten heeft daarbij een bestemming ‘ergens in Europa’ op het oog. Maar zolang de boel op slot zit, loopt het nog niet storm. “Natuurlijk kunnen we er alleen maar begrip voor hebben dat de overheid het afraden van reizen verlengt tot half april”, stelt ANVR-voorzitter Frank Oostdam. “Maar dat betekent wel dat we nog steeds een gesloten sector zijn, zeker de specialisten op verre reizen. Continuering van het steunpakket voor na 1 juli is dan ook onontbeerlijk”, vindt hij.

Van alle grote bedrijfstakken is de reisbranche veruit het zwaarst getroffen door de coronamaatregelen. Onbeperkt reizen is al meer dan een jaar niet mogelijk. Vooral in het laatste kwartaal van 2020 zakte de reisbranche weer volledig in door strengere lockdowns.

Reisorganisatie TUI ziet wel weer een opleving. Het bedrijf meldt dat het aantal boekingen vergeleken met vorige week is verdubbeld. “Het lijkt erop dat de afwachtende houding plaats heeft gemaakt voor het maken van concrete vakantieplannen.” Populaire zonbestemmingen zijn volgens het reisbedrijf Griekenland, Spanje, Turkije en Curaçao.

Licht aan het einde van de tunnel

Arjan Dijk, senior vicepresident van Booking.com, ziet eveneens licht aan het einde van de tunnel. “Maar er zitten nog wel een paar bochten in die tunnel. Het is ook nog erg vroeg in het jaar. Wij zien wereldwijd wel een trend. Zo kun je binnen de VS zonder restricties reizen, wat veel mensen doen. Ook Nederlanders zoeken het niet ver weg en boeken het liefst een hotel of appartement. Het meest populair zijn stedentrips binnen Nederland en Europa.”

Ook Sunweb ziet een toename van de belangstelling voor zonvakanties naar bijvoorbeeld Mallorca en Egypte. “De afgelopen weken zien we dag na dag het aantal boekingen voor de zomer stijgen. En een forse piek op 8 maart, de dag van de persconferentie. Het zit zeker nog niet op het normale niveau, maar dit beeld geeft aan dat de Nederlanders echt op vakantie gaan als het weer kan en dat perspectief bieden heel belangrijk is voor zowel de vakantiegangers als de reisbranche.”

TUI snakt ook naar een vergezicht. Het heeft daarom de fictieve Partij voor de Vakantie opgericht. “Een symbolische manier om het kabinet op te roepen de Nederlandse reiziger weer vooruitzicht te bieden”, verklaart het bedrijf.

