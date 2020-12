Durft het kabinet een ‘kerstcadeau’ te geven, nu de cijfers stijgen?

De cijfers werken alleen niet mee. Met alweer oplopende besmettingscijfers zitten grote versoepelingen er dinsdag niet in, als premier Mark Rutte en minister van volksgezondheid Hugo de Jonge weer een persconferentie geven. Rutte moest voor het weekend de verwachtingen al temperen. “Het ziet er gewoon niet goed uit.”

Maandag steeg het aantal coronagevallen voor de zesde dag op rij. Het RIVM registreerde 7134 positieve tests, het hoogste aantal sinds 6 november. Volgens het RIVM is een mogelijke verklaring dat ook mensen zonder klachten zich sinds vorige week mogen laten testen, als zij in de nabijheid van een besmet persoon zijn geweest. Dit kan de cijfers vertekenen. Maar de gestage daling van het aantal ziekenhuisopnames lijkt ook tot staan te zijn gekomen, wat geen goed teken is. In totaal liggen er nu 1660 patiënten met Covid-19 in een ziekenhuisbed, 19 meer dan zondag.

De naderende feestdagen maken de keuzes extra beladen

Het kabinet balanceert al driekwart jaar met wisselend succes tussen economie en zorg, tussen vrijheid en restrictie. De naderende feestdagen maken de keuzes extra beladen. Nu de ballen de boom in gaan en de kerstkookboeken uit de kast, vraagt heel Nederland zich af wat er precies mogelijk is. Maar het kabinet vreest een golf nieuwe besmettingen als mensen gezellig bij elkaar gaan tafelen, zoals bijvoorbeeld in Canada gebeurde na Thanksgiving.

Rutte, de betrokken ministers en de adviseurs van het Outbreak Management Team hebben zondag een aantal opties onder de loep genomen. Maandag is er nog overleg met de Veiligheidsregio’s, dinsdagochtend neemt het kabinet officieel een besluit.

Het meest waarschijnlijke ‘kerstcadeau’ is een verhoging van het aantal gasten dat een huishouden thuis mag ontvangen. Nu is dat drie personen per dag. Ook kijkt het kabinet naar grotere groepsgroottes voor culturele instellingen en bioscopen, dus meer dan dertig personen. Een beperkte opening van ‘droge’ horeca, de restaurants, is een optie maar niet waarschijnlijk. Cafés en restaurants zijn al sinds half oktober gesloten.

Duizenden shirtjes van amateurclubs

Het kabinet verlengt zeer waarschijnlijk de huidige maatregelen. De optie om scholen na de kerstvakantie langer gesloten te houden, is van de baan. Met acties probeerde een aantal sectoren maandag de besluitvorming nog te beïnvloeden. De KNVB legde met duizenden shirtjes van amateurclubs het woord ‘stil’ op het Malieveld, klimaatjongeren vroegen om aandacht voor een duurzame omslag, de horeca en evenementensector ‘vierden’ Black Monday, omdat het water hen aan de lippen staat.

Vanuit de coalitie pleit D66 ervoor om voor leerlingen en studenten op het mbo, hbo en de universiteit meer onderwijs in levende lijve toe te staan. Dan zou in de collegezalen de anderhalve meter regel niet langer vol te houden zijn, iets wat D66 wil ondervangen met mondkapjes , spatschermen voor de docent en eventueel een sneltest bij de ingang. Onder meer de Erasmus Universiteit wil daarmee experimenteren.

Vóór de kerst zal hier in ieder geval nog geen sprake van zijn. Daarmee is het grootste ‘kerstkado’ eigenlijk al bekend, namelijk de eerdere aankondiging van minister De Jonge dat na de oliebollen de eerste vaccinatierondes beginnen.

Lees ook:

Hugo de Jonge neemt een bewust risico met noemen vaccinatiedatum

Minister De Jonge beseft dat hij een groot risico neemt met het noemen van een concrete vaccinatiedatum, nu de bevolking snakt naar het einde van de coronacrisis.