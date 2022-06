Dure benzine en inflatie houden vakantieganger dicht bij huis

Nu het aftellen tot de zomervakantie begint, moeten we ook rekening houden met optellen. De inflatie, maar vooral de explosief gestegen benzineprijs, kan van de vakantie een dure grap maken. Te duur misschien wel.

Daarom kiezen veel Nederlanders deze zomer voor een vakantie dicht bij huis, zo is de verwachting. “Vooral voor mensen die toch al op hun budget moeten letten zijn hoge brandstofkosten een reden om hun vakantie in de buurt te vieren”, zegt Goof Lukken, specialist toerisme en recreatie aan de Breda University of Applied Sciences. “We zijn altijd een reislustig volk geweest, maar nu neigen we naar een reisje in de buurt.”

Geen gek idee met de huidige benzineprijs. Een volle tank voor een Volkswagen Passat Variant komt vandaag de dag neer op zo’n 165 euro. Dan wordt kamperen aan de Italiaanse bloemenrivièra een kostbaar avontuur.

De trein als alternatief

Een vliegvakantie boeken is volgens Lukken ook geen aanlokkelijk alternatief: “Los van klimaatbezwaren is de drukte op Schiphol geen goede pr voor het vliegen. Treinreizen als alternatief komen eraan. Veel touroperators zijn in die markt gedoken.”

Lukken vraagt zich tegelijkertijd af of de opgelopen brandstofkosten de trend van autovakanties weer een halt toe zullen roepen. Tijdens de pandemie leefde de autovakantie namelijk juist weer op, omdat ver reizen vaak niet kon naar landen met code rood. Ook gaf reizen per auto minder kans op besmetting dan reizen met het vliegtuig, de bus of de trein. De verkoop van campers en caravans nam mede daarom sterk toe, een ontwikkeling die nog altijd aan de gang is. “Maar we reden daar minder ver mee”, zegt Lukken. “We werden in coronatijd teruggeworpen op onze eigen omgeving en hebben Nederland als vakantiebestemming herontdekt.”

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) herkent de omslag bij de Nederlandse vakantieganger die Lukken voorspelt. Maar woordvoerder Elsje van Vuuren denkt dat het nog wel even duurt voordat de Nederlandse vakantieganger daadwerkelijk een ander reis- en boekgedrag gaat vertonen. “We hebben eerst nog iets in te halen, je ziet bijvoorbeeld ook dat mensen weer enthousiast naar het restaurant gaan. Veel mensen willen nog vouchers verzilveren van boekingen die door corona werden geannuleerd, of zijn zó blij dat ze weer naar zonnige landen kunnen dat ze nu ook gaan.”

Maar op de langere termijn is het ook volgens het NBTC geen vanzelfsprekendheid meer dat Nederlanders de auto volladen en naar Spanje rijden. Van Vuuren: “Het hangt natuurlijk af van zaken als consumentenvertrouwen en hoeveel we te besteden hebben, maar er lijkt een verschuiving gaande van internationaal en intercontinentaal naar vaker lokaal.”

