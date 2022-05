Dumplings, vleesrollade en kip Kiev: Oekraïense vrouwen beginnen afhaalrestaurant in Groningen

In een klein keukentje aan de Wolddijk in Groningen staat een groep Oekraïense vrouwen schouder aan schouder uien te snijden. Ze dragen grijze schorten, luisteren muziek en kibbelen druk over de dikte van de uienringen. De vrouwen zijn vorige week Ukraine Food begonnen, een afhaalrestaurant met Oekraïens eten. De winst gaat naar een ziekenhuis in Vorzel, een zwaar getroffen voorstad van Kiev. Op het menu staat onder andere vareniki (dumplings), zrazi (vleesrollade) en natuurlijk de kip Kiev. Tot nu toe komen vooral Nederlanders de gerechten afhalen.

Steeds meer Oekraïense vluchtelingen hebben een baan in Nederland. Het UWV heeft inmiddels van meer dan 6000 werkgevers melding gekregen dat ze een Oekraïense vluchteling in dienst hebben; vorige week waren dat er nog 4000. Volgens het UWV werken ze bijvoorbeeld als magazijnmedewerker of productiemedewerker in land- en tuinbouw of horeca. Inmiddels gaan ook meer dan 7000 Oekraïense kinderen naar Nederlandse scholen.

Daarmee lijkt het leven in Nederland voor velen nu echt begonnen, en dat geldt zeker voor de vrouwen in Groningen. Vijf avonden per week zijn zij aan de slag in het afhaalrestaurant, overdag werkt een aantal van hen ook in de Albert Heijn of als kapper of lerares.

‘Iets opbouwen’

De vrouwen worden daarbij geholpen door de Oekraïens-Nederlandse Valentina Skochdopol (34). Ze komt zelf uit Kiev en kent de vrouwen van haar studie of haar tijd in de horeca. Terwijl haar vrienden van vroeger grote deegballen staan te kneden, legt Skochdopol uit dat Oekraïners volgens haar niet afhankelijk willen blijven van Nederlandse gastvrijheid. “Iedereen die ik spreek wil aan het werk, zelfs als ze daardoor geen leefgeld meer zullen ontvangen. Natuurlijk blijft de toekomst onzeker, maar ze zijn begonnen hier iets op te bouwen.”

Oekraïense vrouwen bereiden deeghapjes. Beeld Reyer Boxem

De afgelopen maanden waren druk voor Skochdopol en haar Nederlandse man Albert Koster (52). Sinds het begin van de oorlog verzamelden ze medische spullen en ontvingen ze veel Oekraïners in huis. Inmiddels hebben ‘hun’ vluchtelingen elders onderdak, maar koken ze nog wel samen in het afhaalrestaurant. Zittend op stoelen naast de keuken kijkt het stel ontspannen toe hoe de vrouwen tsjeboereki vouwen, deeghapjes met gehakt en dille. Koster neemt op zijn laptop de bestellingen aan, het restaurant mocht zich zelfs gratis aansluiten bij UberEats.

Toekomst in Nederland

Echt druk is het nog niet vanavond en dat biedt de gelegenheid voor een gesprek over de toekomst van Oekraïners in Nederland, en hun geleidelijke integratie. Natalia Riabenka (38) is daar blij mee, maar het brengt ook nieuwe dilemma’s met zich mee. Volgens haar zal het grootste gedeelte van de gevluchte Oekraïners uiteindelijk terugkeren naar huis. “We zullen het land weer moeten opbouwen en het geld dat we hier verdienen is dan hard nodig.”

Daarom is ze begonnen als lerares. Haar drie zoons krijgen inmiddels ook onderwijs, al heeft dat volgens Riabenka nog niet al te veel om het lijf. “Ze moeten eerst maar eens Nederlands leren.” Het geld dat ze verdient is ook voor hen, voegt ze toe. “De universiteiten in Oekraïne liggen in puin. Ik gun mijn kinderen een goede toekomst en Nederland is zo slecht niet. Ik weet niet of ik terug naar Oekraïne wil en wanneer. Het is dubbel en ingewikkeld.”

Sfeer van thuis

Terwijl ze hardop over de toekomst van haar gezin denkt, schenkt Riabenka glazen oezwar in. Dat is een zoet drankje met een rokerige smaak, gemaakt van gedroogd fruit. Stapels tsjeboereki worden ondertussen gefrituurd, want de vrouwen moeten zelf ook eten. Riabenka vindt het fijn dat ze in Nederland kan samenwerken met andere Oekraïners. “In deze keuken proef je de sfeer en het eten van thuis, dat we allemaal toch wel missen.”

Na het eten gaan de vrouwen direct verder met het kneden van deeg. Niet dat er zoveel bestellingen zijn, maar deze zaterdag hebben ze een kookworkshop in het restaurant met muziek en kunst uit Odessa. “Mensen kunnen kennis komen maken met de Oekraïense cultuur”, zegt Valentina Skochdopol. “Want voorlopig zijn de vluchtelingen echt nog wel hier.”

