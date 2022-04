Dumpingen drugsafval in natuur vorig jaar toegenomen, minder opgerolde drugslabs

De politie trof vorig jaar 208 dumpingen van chemisch drugsafval aan Een stijging van veertien procent ten opzicht van 2020, blijkt uit nieuwe cijfers die de politie maandag publiceert. De meeste dumpingen vonden plaats in de provincies Limburg (61), Noord-Brabant (47), Zuid-Holland en Noord-Holland (beiden 27).

Het gaat om dumpingen van vaten en jerrycans vol chemicaliën in de natuur, onder meer afkomstig van xtc-productie. Ook lozen drugscriminelen in het oppervlaktewater, de bodem of wordt het afval verbrand. De omvang kan sterk verschillen van enkele tientallen tot duizenden liters.

Trouw schreef eerder over twee mega-lozingen van chemisch drugsafval in Noord-Brabant in 2020 en 2021. Daarbij zijn chemicaliën en oplosmiddelen in de bodem geloosd, waardoor het grondwater in een groot gebied ernstig verontreinigd raakte. De grondeigenaren moeten voor de opruimkosten opdraaien.

Minder drugslabs opgerold

Opvallend is dat het aantal opgerolde drugslabs waar synthetische drugs werden geproduceerd vorig jaar is afgenomen. In 2021 ging het om 69 locaties, tegenover 108 een jaar eerder. Afgelopen twee jaar zijn verschillende criminele netwerken strafrechtelijk aangepakt, zo verklaart de politie de daling. Deze organisaties hielden zich op grootschalige wijze bezig met het opzetten en runnen van drugslabs.

Dat het aantal dumpingen van drugsafval niet is gedaald, maar in sommige provincies juist sterk is gestegen heeft volgens de politie te maken met het totale volume dat vermoedelijk is afgenomen. Het gaat dus om meer kleinere lozingen en bijvoorbeeld meer aangetroffen lege verpakkingen. Politiechef Willem Woelders: “Criminelen kunnen echter op allerlei manieren van hun afval afkomen. Ze kunnen het dumpen, maar ook verbranden of neutraliseren en vervolgens lozen in het riool. Daar doen we nog verder onderzoek naar.”

Lees ook:

De gemeente houdt de hoogbejaarde Toon (90) verantwoordelijk voor het dumpen van drugsafval. Waarom?

De 90-jarige Toon Francken moet van de gemeente Zundert de vervuiling opruimen na een enorme lozing van chemisch drugsafval. De opruimkosten lopen in de tonnen. ‘Tegen de overheid is pa niet opgewassen.’