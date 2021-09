Duizenden demonstranten woonprotest onderweg naar de Dam

De actievoerders lopen met borden met daarop teksten als ‘Huizen voor mensen, niet voor winst’, ‘Ik ben geen koe dus stop met melken’ en ‘Huisje, boompje, droompje’. Verder zijn onder meer linkse partijen, vakbonden en actiegroepen aanwezig.

Hoeveel demonstranten aanwezig zijn, weet de gemeente nog niet. Volgens de directeur van de woonbond zouden er tienduizend mensen in het Westerpark zijn, schatte hij tijdens zijn speech. De organisatie vroeg de mensen om zich meer over het grasveld te verspreiden om zo ruimte te maken voor actievoerders die zich willen aansluiten bij het protest.

Beeld ANP

Het protest is bedoeld om aandacht te vragen voor de wooncrisis. Door onder meer de stijgende huizenprijzen en groeiende wachtlijsten voor sociale huurwoningen is het steeds moeilijker om een woning te krijgen.

“Honderdduizenden mensen staan op jarenlange wachtlijsten, huizenprijzen schieten als een raket omhoog en het aantal daklozen is in tien jaar verdubbeld”, constateert de organisatie. “Wij spreken ons uit tégen de uitverkoop van ons woonrecht, tégen de hebzuchtige rijken die slapend rijker worden, tégen het leed van honderdduizenden Nederlanders en tégen het verdrijven van oorspronkelijke bewoners uit hun eigen wijken middels racistisch en klassistisch woonbeleid.”

Het woonprotest is het begin van diverse acties die de komende tijd in het hele land staan gepland.

