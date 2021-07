Duizenden bewijzen Peter R. de Vries de laatste eer. ‘Hij was er voor iedereen’

Met haar rechterhand strijkt Bea Sprengers (58) in het voorbijgaan even liefkozend over een van de levensgrote portretten van Peter R. de Vries, die zijn uitgestald in de hal van het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Ze is hier met haar zoon Justin (17) naartoe gekomen, vanuit het dorp in Gelderland waar ze wonen, net als duizenden anderen die uit het hele land waren afgereisd om afscheid te nemen van de doodgeschoten misdaadjournalist.

Als ze een foto ziet van De Vries en het Ajax-T-shirt dat hij als aandenken kreeg van de familie van de vermoorde elfjarige Nicky Verstappen, krijgt Sprengers het te kwaad. Justin, twee koppen groter dan zijn moeder, slaat een arm om haar heen, en zo lopen ze samen naar binnen.

Talrijke rode rozen

Bij de kist, die is versierd met talrijke rode rozen, blijven ze even staan, zwijgend voor zich uit starend. Op de grond liggen grotere en kleinere boeketten, van de familie van (de vermiste) Tanja Groen, collega’s van RTL Boulevard, de familie van Nicky Verstappen en het advocatenkantoor van de zoon van De Vries, Royce. Daarnaast de bloemen en kaarten die mensen vandaag hebben meegenomen.

Om zeven uur ’s ochtends staat er al een rij van honderden meters, die doorloopt tot ver over de Amstelbrug. Velen willen De Vries de laatste eer bewijzen. En er is heel wat eer te geven, zo is te horen onder de mensen die staan te wachten.

‘Dat was nou een échte man’

Voor Justin is het de vasthoudendheid van Peter R. de Vries die hij bewonderde, zegt hij. Zijn moeder knikt. Zij waardeert hem omdat hij onbevreesd voor rechtvaardigheid streed, maar dat hij ook gerust zijn tranen liet zien. “Dat was nou een échte man. Daar kunnen velen een voorbeeld aan nemen.”

Zij zijn vanochtend vroeg vertrokken, vertelt Sprengers. “Het kan me niet schelen hoe lang ik ervoor moest reizen.” Sommigen zijn zelfs uit het buitenland afgereisd. Zoals de zeventigjarige Parijse advocaat Robin Sirven en zijn partner Aningsih. Allebei dragen ze een zelfgemaakt wit T-shirt met een portret van Peter R. de Vries en zijn lijfspreuk: ‘On bended knee is no way to be free’.

Een karretje rijdt langs de rij om pakjes water uit te delen aan de mensen die in de warme zon staan. De 49-jarige Rotterdammer en politieagent Orfeu Jacott en zijn familie passeren net de Amstelbrug. De Vries verdient die laatste eer als geen ander, zegt Jacott. “Hij was er voor iedereen, hij keek daarbij ook niet naar kleur – als jou onrecht aangedaan werd, wilde hij je helpen.” Zijn 11-jarige neefje Mitchel valt hem bij: “Hij kwam voor mensen op”.

‘Limietloze empathie’

Ook de Delfste student Sam Al-Saifi (29) vond dat hij hier vandaag moest zijn. “Hij was een heel sterke man, met een limietloze empathie.” Al-Saifi herinnert zich dat De Vries op tv vaak fel inging tegen uitspraken van Geert Wilders. “Hij kwam op voor zwakkeren en minderheden, daaraan zie je dat hij een oprecht mens is.”

Een moment dat Al-Saifi niet vergeten is: toen De Vries vertelde dat mensen na afloop van tv-uitzendingen vaak naar hem toe kwamen om zonder de camera’s erbij te zeggen dat ze het met hem eens waren. “Allemaal mensen die dus niet durven te zeggen wat hij wel durfde.”

Bij het bewijzen van de laatste eer aan Peter R. de Vries in Amsterdam hadden sommigen een portret van hem bij zich. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Na afloop vertelt Bea Sprengers, nog frommelend aan een nat geworden zakdoekje, wat haar zo raakte bij die foto van het Ajax-shirt dat De Vries ooit kreeg van de familie van Nicky Verstappen. “Ik weet nog dat hij in een interview zei dat hij dat t-shirt tot aan zijn dood bij zich zou houden, als herinnering. Nou, dat klopt dus: tot aan zijn dood.” Tot dan toe vond ze het lastig te beseffen dat De Vries er niet meer is, zegt ze. “Nu zinkt het wel in.”

Op het gezicht van Justin staat iets beklemmends. “Ik ben niet zo van de tranen, maar het besef dat hij daar in de kist ligt: dat is niet te doen.”

Lees ook:

De R in zijn naam had net zo goed voor Rechtvaardigheid kunnen staan

Waardering kreeg Peter R. de Vries ook in justitiële kringen, al was hij niet direct geliefd in het opsporingsapparaat.