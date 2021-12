Duizenden aanmeldingen voor hulp bij de boostercampagne: ‘Je draagt echt iets bij’

Sinds vrijdag hebben bijna tienduizend mensen zich opgegeven om te helpen bij de campagne voor boosterprikken. Het gaat om studenten, tandartsen, dierenartsen en oud-huisartsen, maar ook scholen, partijen in het bedrijfsleven, logistiek medewerkers en horecaondernemers hebben zich aangemeld, aldus de GGD.

De stroom aanmeldingen is een gevolg van de lancering van ggdreservisten.nl, een website waarop burgers en organisaties zich sinds vrijdagavond kunnen aanmelden. Voor aanmelding is een medische achtergrond niet vereist: de GGD zoekt ook locatiehoofden, administratieve krachten en callcentermedewerkers. Op het reservistenplatform is per regio een overzicht van hulpvragen en vacatures te vinden. “Mensen kunnen breed worden ingezet”, zegt Ewa Walters, woordvoerder van GGD-koepelorganisatie GGD GHOR. “Het is hartverwarmend dat zoveel mensen zich in groten getale hebben aangemeld.”

De boostercampagne, bedoeld om afweer tegen het coronavirus te versterken, komt in Nederland moeizaam op gang, onder andere door een tekort aan prikkers. Zo zetten GGD’en in Nederland vorige week ruim 150.000 prikken, waarmee het totale aantal boostervaccinaties van bijna 82.000 naar ruim 230.000 steeg. In België en Oostenrijk kregen inmiddels zeker 2 miljoen mensen een ‘oppepprik’, in Duitsland zo’n 14 miljoen.

Vaart maken

De overheid wil daarom vaart maken: voor de jaarwisseling moeten 3 miljoen zorgmedewerkers en mensen van 60 jaar en ouder een boosterprik aangeboden hebben gekregen. Ook wil het Rijk starten met de boostervaccinatie van niet-mobiele thuiswonenden en van bewoners van instellingen. GGD’en bereiden zich voor op opschaling: over twee weken moeten wekelijks niet 150.000, maar 700.000 mensen geprikt worden. Vanaf januari zijn mensen jonger dan 60 aan de beurt.

Gaat het snel genoeg? Vanuit verschillende kanten klinkt kritiek, onder meer over de ‘late lancering’ van het reservistenplatform en de wachttijd tussen aanmelding en daadwerkelijke inzet van medewerkers. Zo stelden oud-huisartsen Ben Crul en Wil Schellekens op Twitter dat ze zich weliswaar via een uitzendbureau hadden aangemeld als vaccinatiemedewerker, maar dat ze pas tweeënhalf tot drie weken later bij een priktrainingslocatie terecht konden. “Voor ons is vijf minuten medische en vijftien minuten logistieke instructie genoeg.”

Ervaring

Een soortgelijke ervaring had de 68-jarige Erik van Vliet, gepensioneerd tropen- en bedrijfsarts, die al sinds begin november wilde meehelpen met de boostercampagne. “In de media las ik over tekort aan mankracht”, zegt hij. “Ik heb veel ervaring en vind het zonde om expertise verloren te laten gaan.” Hij probeerde zich aan te melden via GGD Haaglanden, maar die stuurde hem naar het Rode Kruis. Het Rode Kruis liet destijds weten nog niet te rekruteren. “Het was een kafkaëske situatie, ik viel tussen wal en schip.”

Inmiddels heeft Van Vliet zich aangemeld via de reservistenwebsite. “Ik heb expliciet gezegd dat ik als locatiemanager kan optreden”, zegt hij. “Ik heb ervaring met grootschalige events – ik werkte als arts voor Holland Heineken Houses op de Olympische Spelen. Ik vind het teleurstellend dat ik nog niets heb gehoord. Het lijkt illustratief voor hoe coronazaken in Nederland worden aangepakt.”

De GGD GHOR laat weten zo snel mogelijk bij aanmelders terug te komen – telefonisch, persoonlijk of via mail. “We ordenen de aanmeldingen en kijken waar het aanbod past bij behoefte van de regio’s”, zegt Walters. “Daarnaast zullen de personeelstekorten ook per regio verschillen. Het tekort aan medewerkers ontstaat niet direct of komende week, maar misschien pas over twee weken.”

Wie zijn de mensen die helpen met de boostercampagne? Drie medewerkers aan het woord.

Marike van Pagée

Marike van Pagée (55), fotograaf “Ik heb me aangemeld omdat ik hoop dat vaccineren de uitweg is uit de coronacrisis. Daarnaast heb ik wat minder werk: ik ben fotograaf, vooral in creatieve en culturele sector. Ik ga niet thuis zitten en somberen, het is fijn om de handen uit de mouwen te steken. “Officieel ben ik ‘runner’, ‘host’ en ‘admin’ op verschillende locaties. Vandaag zat ik in Bunschoten, morgen in Utrecht, vorige week in Woudenberg. Ik werk op de vloer, doe administratie en heb een soort gastvrouwrol. Ik haal bijvoorbeeld een rolstoel voor mensen die slecht ter been zijn. Het komt ook weleens voor dat iemand angstig is, die stel ik dan gerust. “Het valt me op dat hier allerlei verschillende mensen werken: studenten, artsen in opleiding, gepensioneerden. Maar iedereen werkt met liefde en plezier, ook mensen die de administratie doen. Ik vind het een voorrecht om te mogen helpen.”

Elleke van Heerwaarde Beeld Werry Crone

Elleke van Heerwaarde (22), geneeskundestudent “Onlangs ben ik gevraagd als locatiecoördinator voor de boostercampagne. Zodoende ben ik aanspreekpunt op de priklocatie in het UMC Utrecht, daar krijgen zorgmedewerkers hun boosterprik. Ik leid alles in goede banen en maak roosters voor prikkers, hosts en observanten. “Voorheen zette ik zelf ook prikken, bijvoorbeeld bij griepvaccinaties en eerdere covidprikken. Ik ben sowieso voorstander van vaccinaties – erg belangrijk als je in het ziekenhuis werkt – en als geneeskundestudent is prikken een nuttige ervaring. Verder is het dankbaar werk: mensen die geprikt worden, zijn daar vaak hartstikke blij mee. Je draagt echt iets bij aan de gezondheidszorg. “Ons team bestaat grotendeels uit studenten. Enkele van hen kende ik nog van eerdere campagnes. Iedereen werkt hard en is enthousiast: soms maken we dagen van elf uur, dat is best pittig.”

Els Jonker

Els Jonker (69), gepensioneerd jeugdarts “Als jeugdarts was ik jarenlang betrokken bij de rijksvaccinatieprogramma’s. Dat was mooi werk: je helpt de bevolking beschermen tegen een ziekte die vaak een forse impact heeft. Iets soortgelijks doe ik nu tijdens de boostercampagne, dus ik kon op mijn 69ste weer makkelijk instappen. “Ik werk nu voor GGD IJsselland. Tijdens mijn werk heb ik de medische eindverantwoordelijkheid over een priklocatie in Deventer. Daar komen mensen voor eerste, tweede en derde prikken en voor boosters. Ik beantwoord medische vragen, bijvoorbeeld van mensen die eerder forse bijwerkingen hebben gehad, en geef voorlichting. Ook ben ik er voor het personeel: niet iedereen komt uit de zorg, dus het werk kan dan nog nieuw en spannend zijn. Het is prettig als een arts aanwezig is. Met mijn bijdrage als vaccinatiearts hoop ik dat zoveel mogelijk mensen snel gevaccineerd kunnen worden.”

