Duivenoverlast splijt Heerlen. Dus moeten de duiven aan de pil

Met een zak rijst in zijn linkerhand komt de Somalische asielzoeker Musa fluitend aangewandeld. Bij de plataan waar zich tientallen duiven in de ochtendzon hebben verzameld, begint hij met z’n rechterhand te strooien. De blijdschap van de vogels maakt hem aan het lachen. Ze storten zich massaal op het eten dat Musa een paar keer per week bij de supermarkt (‘1 euro’) koopt, speciaal voor hen. Wanneer hij hoort dat je in Heerlen geen duiven meer mag voeren, schrikt de vrolijke verschijning zich een hoedje. Begrijpt hij het nou goed? Hij vindt ze gewoon leuk, zegt hij, zoals Petje Pitamientje ooit zijn pindakaas aanprees.

Mensen zoals Musa kunnen op totaal verschillende reacties rekenen. De duiven zijn een precair onderwerp in het centrum van Heerlen. Je bent voor of je bent tegen. Het leeft zodanig dat sommige ondernemers wel uitkijken met hun medewerking aan een krantenartikel.

In Heerlen heeft men al jaren last van duiven in de binnenstad, het voorstel is nu om de duiven te voeren met anticonceptiemiddelen waardoor eieren niet uitkomen. Beeld Laurens Eggen

“U moest eens weten hoeveel mensen die beesten voeren. Dat zijn allemaal klanten”, zegt de bakkersvrouw met een mix van ergernis en boosheid. De opticien, eveneens veelvuldig slachtoffer van de vrijelijke toiletgang van de vogels, begint niet eens een gesprek. En Heerlen Mijn Stad, waarin ondernemers zijn verenigd, brandt de vingers al helemaal niet aan de kwestie. Onder de leden zijn voor- en tegenstanders, die zich vaak ook nog eens aan de uiteinden van het spectrum bevinden.

Volgescheten trappenhuizen

“Het is een serieus probleem, ja”, verzucht verantwoordelijk wethouder Charles Claessens die een voederverbod zag mislukken. “We hebben een aantal notoire voerders die er gewoon mee doorgaan. We hebben hen aangesproken en een enkele boete uitgedeeld. Maar de handhaving is moeilijk en er zijn veel verschillende belangen. Sommige mensen vinden de duiven leuk. Tegelijkertijd heb ik foto’s van bewoners en ondernemers gezien met, ik zeg het maar gewoon, volgescheten trappenhuizen. Zij blijven maar poetsen.”

Diervriendelijke oplossing

De mogelijke oplossing blijkt 40 kilometer verderop te liggen. In Tongeren, over de Belgische grens, is het stadsbestuur erin geslaagd de duivenpopulatie te halveren. De remedie: voer vermengd met een anticonceptiemiddel. Een diervriendelijke oplossing volgens de wethouder, “al zal het voor dierenliefhebbers nooit goed genoeg zijn”.

In haar kledingwinkeltje schiet Jill Lux in de lach als ze het hoort. “Maar ja, ik heb geen last van de vogels. Voor de mensen boven mij is dat misschien anders.”

En of het in de appartementen anders is, zeggen Ger Bisschops en Hans Pennings. Beide centrumbewoners hebben een balkon. Volgens Bisschops is het daar ’s ochtends net Schiphol. “Je ziet de duiven van verre komen. Het is gewoon vies. Ze zijn leuk voor in de natuur, maar in het centrum mogen ze van mij worden gevangen.” Ook Pennings wordt er ‘stapeldol’ van. “Ik heb niets tegen dieren, musjes voer ik zelfs. Maar de duiven moeten ze wegjagen.”

Negatieve recensie

In zijn fastfoodrestaurant heeft Mehmet Damatoglu, als het terrasseizoen straks weer begint, standaard een plantenspuit met water klaarstaan als afschrikmiddel. “Want staan de deuren open, dan heb ik ze binnen 10 minuten binnen. En buiten pikken ze gewoon het eten van mijn klanten, zo brutaal zijn die duiven. Ik heb er zelfs een negatievere recensie op Google door gekregen. ‘Leuke zaak, maar de duiven zijn zo lastig’, stond er. Alsof ze van mij zijn. De afzuigmotor op mijn dak heeft ook al eens vol ontlasting gezeten.”

Onderzoek van de gemeente wijst uit dat mensen meer overlast ervaren dan lol. En dus moet er een oplossing komen, als het even kan een diervriendelijke. Lux vindt het jammer. “De duiven brengen juist vrolijkheid. Kinderen die erachteraan rennen, eenzame ouderen op een bankje die ze voeren. Maar op de appgroep die we met ondernemers hebben voor de beveiliging, zie ik zoveel berichten over duiven. Mensen klagen snel. En nu mogen de duiven zich dus niet meer voortplanten. Waar hebben we het over?”

