Duitsland voorziet corona-epidemie, Nederland is alert

Duitsland staat aan het begin van een epidemie, zei de Duitse minister van gezondheid Jens Spahn gisteren. Spahn zegt dat omdat de ‘route’ die het nieuwe coronavirus van patiënt naar de volgende besmette persoon maakt, niet meer in alle gevallen kan worden gevolgd. Ziekenhuizen en werkgevers moeten zich daarom op een epidemie voorbereiden, aldus Spahn. Zijn land heeft nu zeker 21 bekende besmettingsgevallen.

In Nederland ziet minister Bruno Bruins (medische zorg) dat het virus dichterbij komt. Nederland is volgens hem voorbereid. “Maar de voorbereidingen zijn nooit af. We zullen op alle nieuwe ontwikkelingen moeten inspelen.” Bruins hoopt niet dat het nodig is dat gemeenten op slot moeten, zoals in Noord-Italië. In de draaiboeken van het RIVM staat zo’n maatregel niet. “Maar we kunnen niets uitsluiten”, zegt Bruins.

Carnaval

Een man en vrouw uit het Duitse Gangelt, vlakbij Sittard, zijn de recentste Duitse gevallen. Het echtpaar heeft deze week nog deelgenomen aan carnavalsactiviteiten in hun gemeente. Het zou kunnen dat ze het virus toen hebben overgedragen. Christian Hoebe van de GGD Zuid Limburg weet niet of daar Nederlanders bij waren. Hoebe noemt het volksfeest ‘een ongunstige factor’ bij de Duitse besmetting. De Duitse GGD onderzoekt of tijdens carnaval mensen in Gangelt besmet zijn geraakt. “We houden dit goed in de gaten”, stelt Hoebe.

Eerder was de man uit Gangelt ook in Nederland, in Vlodrop, bij Roermond. Daar was hij ruim een week voordat hij ziek werd, bleek woensdag. De kans is daarmee volgens het RIVM nihil dat hij tijdens dat uitstapje mensen heeft besmet. In ‘het overgrote deel van de gevallen’ dragen patiënten het virus pas over als ze zelf al ziek zijn.

Aan de Duitse kant van de grens, in de regio Heinsberg, bleven voorzorg de scholen en kinderdagverblijven dicht.

Meer vraag naar mondkapjes

In Limburg gebeurde dat niet. Wel vragen steeds meer ongeruste cliënten naar mondkapjes, melden apotheken in Sittard en Brunssum. De vraag was al groter dan normaal, nam toe na het nieuws over de uitbraak in Italië en steeg verder na het nieuws uit Duitsland.

“Een op de drie mensen vraagt ernaar. Deze ochtend al zeker 75”, zegt assistente Katerina Nitsios van Apotheek Sittard-Oost. Dat is volgens haar veel meer dan vorige week. Sinds woensdag zijn de mondkapjes bij haar apotheek uitverkocht. “Ik adviseer mensen om goed hun handen te wassen en desinfectiemiddel te gebruiken.”

Volgens het RIVM zijn mondkapjes in Nederland niet nodig en hebben ze voor particulieren weinig nut. Nitsios sluit zich daar bij aan. “Maar ja, de mensen willen ze toch.”

Ook bij Apotheek Sittard-Zuid en twee apotheken in Brunssum zijn de mondkapjes inmiddels uitverkocht. Dat geldt ook voor een deel van de apotheken elders in Nederland. Apothekenkoepel KNMP kon niet zeggen hoeveel apotheken door hun voorraad heen zijn. GGD’s in heel Nederland kregen gisteren veel telefoontjes over het virus.

Kritieke toestand

In Duitsland is nog niemand aan het nieuwe coronavirus overleden. De nieuwe twee Duitse patiënten liggen in een ziekenhuis in Düsseldorf. De man is in kritieke, maar stabiele toestand. De vrouw is er volgens Duitse media beter aan toe.

Ook in de Tweede Kamer leidt de situatie in Duitsland tot ongerustheid. Coalitiepartijen CDA en D66 vragen zich af of het wel voldoende is om alleen mensen te testen die in een besmette regio zijn geweest én symptomen vertonen. Zij vragen zich af of mensen die in ‘corona-gebied’ zijn geweest niet al eerder preventief getest zouden moeten worden.

Het CDA wil ook weten wat minister Bruins adviseert aan Nederlandse scholen die leerlingen uit het Duitse grensgebied hebben en aan bedrijven met werknemers uit de omgeving van Gangelt. De PVV wil volgende week een debat over het virus.

