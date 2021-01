Duindorp houdt het gezellig - maar niet altijd corona-proof

‘Welkom in Duindorp’, staat er in lichtslingers geschreven boven het Tesselseplein, het hart van de Haagse wijk die traditioneel een slechte pers heeft rond de jaarwisseling. Allemaal vooringenomenheid, menen veel Duindorpers.

‘s Middags brak er feest uit op het Tesselseplein, toen daar een keurig bij de gemeente en de politie aangemelde bijeenkomst werd gehouden voor behoud van de traditie om met oud en nieuw een vreugdevuur aan het strand te ontsteken. Jongeren dansten, en wat melden diverse media? Dat de feestvierders geen anderhalve meter afstand hielden.

Nederland. 31 december 2020. Duindorp. Oud en nieuw in Duindorp net na middernacht. Beeld Inge Van Mill

Ook om 10 uur is het op deze oudejaarsavond weer gezellig druk op het plein en de straten eromheen. Jongere vormen de overgrote meerderheid, ouderen lijken thuis te blijven. Buurtbewoners stoken in olievaten vuurtjes van pallets en kerstbomen, ze steken rotjes af, net zo gezellig als vóór corona. Maar wat meldt de NOS-site? ‘Onrust in Duindorp: brandjes en vuurwerk op straat’.

Een fikkie van overzichtelijke afmetingen

“Zie je, de media blazen alles op”, zegt Maurice Pronk, die samen met zijn buren en kinderen aan de Houtrustweg een fikkie van overzichtelijke afmetingen stookt. “Wil je wat drinken, broodje bal misschien?”, vraagt Pronk. En tegen zijn kinderen: “Geen vuurwerk naar voorbijgangers gooien, hè?”

Hun vuurwerk is trouwens licht, toegestaan spul. Ook de buurman houdt het daarbij, te meer daar hij het nieuwe jaar slecht begint: volgende week moet hij voorkomen wegens tien stuks illegaal vuurwerk die de politie anderhalf jaar geleden in zijn woning aantrof. Shells, een soort mortieren, wat hem op 400 euro boete per stuk kan komen te staan, vreest hij.

Illegaal en zwaar vuurwerk, dat steken buurtgenoten wél af - in overvloed. “Cobraatje 6. Valt wel mee toch”, legt een man even verderop vriendelijk uit over de zwarte bom die hij in zijn hand laat rollen. “Maar je moet het nooit naar mensen of honden gooien.”

In de Pluvierstraat, die uitkomt op het Tesselseplein is het zo ‘onrustig’ als het nu eenmaal is als er een live-zanger met versterking levensliederen staat te zingen, en als het publiek, meest jongeren rond de twintig, meejoelt, terwijl ze tussendoor wat knalvuurwerk afsteken. Drankjes en lachgasballonnetjes verhogen de feestvreugde.

Foto's worden niet op prijs gesteld

Fotograferen van de Duindorpse gezelligheid wordt soms niet op prijs gesteld, want zoals bekend is de pers er alleen maar op uit om de slechte dingen van Duindorp te laten zien. “Niet fotograferen, aub”, roept een man - ‘aub!’: ook hij houdt het vriendelijk.

Het traditionele vreugdevuur op het strand mag dan wegens corona zijn afgelast, tientallen vreugdevuren in de straten zorgen voor een stemmig alternatief. Soms zijn de vuren misschien een beetje heel hoog, vooral als er een verse kerstboom in de ton verdwijnt. En soms walmt het ook wel een beetje heel erg, vooral als ook een autoband in de ton gaat.

Een politiebusje met vier man filmt de boel, even later rijden acht agenten in formatie op de fiets langs om poolshoogte te nemen. Niks aan de hand, concluderen agenten en feestgangers eendrachtig, en de agenten fietsen door.

Grimmigheid blijft uit

Het is elf uur inmiddels, en de grimmigheid waarvoor de media vreesden - of waar ze op hoopten, volgens de Duindorpers - blijft vooralsnog uit. Dat het er wel degelijk kan spoken, bleek laatstelijk in oktober, toen het een paar dagen raak was met opstootjes, vernielingen en ME’ers. De aanleiding was niet helemaal duidelijk, wellicht liep een manifestatie voor behoud van het oudejaars vreugdevuur uit de hand. De nieuwe burgemeester van Den Haag, Jan Van Zanen, schreef een brief aan alle 12- tot 18-jarige Duindorpers: “Laat zien dat jij dit gedrag niet oké vindt”, maande hij ze.

30.000 euro beschikbaar

De gemeente stelde ook 30.000 euro beschikbaar voor de buurt - de kerstverlichting in de straten is ermee betaald. Ook Duindorpers zelf ontplooien initiatieven. Ze zamelden geld in, waarmee negentig buurtbewoners die het niet breed hebben werden getrakteerd op met een kerstpakket.

Misschien heeft dat buurtgevoel geholpen om het verdriet over het afgeblazen vreugdevuur te verkroppen. Die pil is des bitterder omdat vorig jaar werd ook al geen vergunning werd verleend, niet wegens corona zoals nu, maar wegens onenigheid over de gewenste hoogte van de brandstapel. Maar de organisatie van de vreugdevuren (‘Onze traditie, onze cultuur, onze trots’, meldt hun Facebookpagina) is niet op de handen blijven zitten.

Vreugdevuur-organisator Danny (die niet met zijn achternaam in de krant wil) en de zijnen hebben de afgelopen dagen activiteiten georganiseerd voor de kinderen. “Die leven altijd enorm naar toe die vuren”, zegt Danny. “Maar nu hebben we een bootcamp en een speurtocht georganiseerd, zo’n tachtig à honderd kinderen liepen mee door de duinen. Heel gezellig, en je moet toch wat.”

Hij baalt enerzijds omdat de gesprekken met de gemeente over een vergunning de goede kant uitgingen. “We hadden bijna groen licht, maar nu door corona kon het nu toch niet doorgaan.” Dat geeft hem anderzijds goede hoop dat het vreugdevuur volgend jaar wel weer zal kunnen branden.

Het is 12 uur. Het vuurwerk op het Tesselseplein barst nu los alsof het wegens corona niet verboden is. Twee agenten krijgen gelukkig nieuwjaar toegewenst, en een high-five toe. Niet corona-proof, nee.

De volledige naam van Danny is bekend bij de hoofdredactie