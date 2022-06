Duidelijkheid over vakantievlucht vanaf Schiphol blijft nog wel even uit

Zelfs winkels op Schiphol kloppen nu bij de luchthavendirectie aan met het verzoek om door de drukte veroorzaakte schade te vergoeden. Passagiers waren vooral bezig met het bereiken van de gates, zegt topman Benno Leeser van diamanthandel Gassan tegen persbureau ANP. Een krant of iets te eten kochten ze nog wel. Maar voor kleding of een horloge hadden ze geen oog. “Wij hebben een goede stemming nodig van klanten. Die rijen helpen daar absoluut niet bij.”

Ook de Consumentenbond sloot vrijdag aan in de rij, met de aankondiging een ‘massaclaim’ voor te bereiden. De bond spreekt van ‘amateurisme ten top’, nu zo kort voor de zomer bekend is geworden dat Schiphol zomervluchten gaat schrappen. “Reizigers zijn er de dupe van.”

Die reizigers moeten nog minstens tot in de loop van de komende week wachten op duidelijkheid over hun vakantieplannen. Schiphol kondigde donderdag een limiet af aan het aantal vertrekkende passagiers dat de luchthaven per dag kan verwerken. Dat betekent dat luchtvaartmaatschappijen elke dag 13.500 vliegtuigstoelen minder kunnen vullen.

Puzzel voor vakantievliegers

Maar het duurt nog even voordat de gevolgen daarvan in kaart gebracht kunnen worden. Eerst moet de slotcoördinator, een onafhankelijke functionaris die start- en landingsrechten over de vliegmaatschappijen verdeelt, vaststellen hoe die limiet per maatschappij uitpakt. Pas dan kunnen die maatschappijen bepalen hoe ze met de beperkingen omgaan.

Vooral voor maatschappijen die sterk zijn in vakantievluchten is dat een puzzel. Vakantievlieger Corendon liet al weten in juli en augustus 150 vluchten te verplaatsen naar vliegveld Rotterdam. Daarnaast worden 35 Schiphol-vluchten geschrapt door ze samen te voegen of naar andere regionale vliegvelden te verplaatsen. Zo wordt het aantal Corendon-vluchten vanaf Schiphol met een kwart teruggebracht.

Andere maatschappijen zijn nog niet zover. Transavia remt de verkoop van tickets vanaf Schiphol, verkleint het maximumaantal passagiers op sommige vluchten, maar vreest ook dat ze boekingen zal moeten annuleren. Transavia blijft wel tickets verkopen vanaf Eindhoven, Rotterdam en Brussel, zegt directievoorzitter Marcel de Nooijer, maar die vluchten lopen snel vol.

Geen beperkingen voor overstappers

Ook EasyJet kan nog geen uitsluitsel geven. De op één na grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol zal geen vluchten verplaatsen naar andere Nederlandse vliegvelden – “dat past niet in onze strategie” – maar wacht nog op details van de slotcoördinator voor ze plannen kan maken.

Voor de KLM, verreweg de grootste, vallen de gevolgen misschien mee. De KLM is minder dan anderen afhankelijk van vakantiegangers die vanaf Schiphol reizen. Een groot deel van haar geld verdient ze aan reizigers die Schiphol gebruiken om over te stappen op een vliegtuig naar elders.

Juist die overstappers merken weinig van de beperkingen die Schiphol heeft opgelegd. Die zijn vooral nodig omdat de luchthaven een tekort aan beveiligers heeft, en overstappers vergen veel minder beveiligingsinzet dan opstappers. Daarom heeft het niet veel zin om het aantal overstappers te beperken, legde Schiphol-directielid Patricia Vitalis donderdag uit. Dat is goed nieuws voor KLM: op een gemiddelde KLM-vlucht is twee derde van de passagiers zo'n overstapper.

Het ongenoegen bij de vliegmaatschappijen is groot, blijkt uit de reactie van hun belangenvereniging, Barin. Die erkent dat deze ‘uitdagingen’ ook elders bestaan – Schiphol zelf wees op Londen-Heathrow en Frankfurt – maar ‘betreurt elke annulering’. Barin zegt ook Schiphol aansprakelijk te stellen voor alle financiële schade.

