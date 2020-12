Dubbel zoveel zorginstellingen vragen hulp aan het Rode Kruis

Het Rode Kruis merkt dat de werkdruk in de zorg toeneemt. Nu een tweede coronagolf het land heeft overspoeld, doet een groeiende groep ziekenhuizen, verpleeginstellingen en huisartsen een beroep op de hulporganisatie voor extra mankracht. Op dit moment ondersteunen vrijwilligers van het Rode Kruis ruim twintig zorgorganisaties, twee keer zoveel als in november.

“Er blijven nieuwe verzoeken voor bijstand binnenkomen”, zegt Iris van Deinse van het Rode Kruis. “En de verwachting is dat de vraag de komende tijd verder groeit.” Tot nu toe bood de hulporganisatie steun aan zo’n zestig zorginstellingen tijdens de pandemie.

“Onze vrijwilligers voeren vooral ondersteunende taken uit”, legt ze uit. Zo helpen ze verpleegkundigen met het reinigen van bedden en materialen, vervoert het Rode Kruis coronapatiënten en brengen de vrijwilligers eten en drinken rond in verzorgingshuizen. “We hebben ook een groep geschoolde hulpverleners die ook lichte medische handelingen kunnen doen, zoals het meten van bloeddruk, saturatie en bloedglucose.”

Zorpgpersoneel kan focussen op de medische zaken

Vrijwilligers vertellen Van Deinse dat het werk van de vrijwilligers het zorgpersoneel aanzienlijk ontlast. “Doordat wij verpleegkundigen en artsen taken uit handen nemen, kunnen zij efficiënter werken, zich focussen op de medische zaken.” Ook patiënten plukken vruchten van de ondersteuning. “Als er tijd over blijkt te zijn bijvoorbeeld, kan een verpleegkundige iemand helpen met douchen in plaats van die persoon bij de wastafel te wassen.”

Kan het Rode Kruis de uitdijende vraag van zorginstellingen aan? “Het is lastig te zeggen wanneer de rek eruit is. Nu kan de hulp nog wel groeien, maar ik kan geen maximum aangeven.” Volgens Van Deinse hebben veel vrijwilligers van de hulporganisatie een baan naast hun werk voor het Rode Kruis hebben. “Het is altijd maatwerk dus. En het hangt van de locatie af, rond de ene zorginstelling wonen meer vrijwilligers dan bij de andere.”

Het Rode Kruis telt bijna 15.000 vaste vrijwilligers. Bij burgerhulpnetwerk Ready2Help hebben zich 85.000 mensen aangesloten. “Dat zijn oproepvrijwilligers. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden, ook als je eenmalig mensen in nood wil helpen. Als er dan een inzet is bij jou in de regio, krijg je een mail of belletje met de vraag of je die dag kan en een helpende hand wil bieden. Voor die taken heb je geen vooropleiding nodig.”

Zorgverleners worstelen al bijna een jaar met de moeilijke taak om coronapatiënten en andere zieken de hulp te bieden die zij nodig hebben, zegt Van Deinse. “We kunnen verpleegkundigen en artsen nu niet in de kou laten staan.” Het is natuurlijk ook mogelijk om het Rode Kruis financieel te steunen, zegt ze. “We kunnen ons werk vooral goed doen door giften.” Deze week sloten zes radiodj’s zich op voor ‘3FM Serious Request: The Lifeline’, de opvolger van het Glazen Huis, om geld in te zamelen voor hulpverleners.

