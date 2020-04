Dubbel leed voor defensiepersoneel: óók blootgesteld aan een ziekmakende coating

Defensiepersoneel vermoedde het al, maar nu blijkt ook uit onderzoek van het RIVM dat werken met de verf CARC ziekmakend is. Medewerkers van defensie op de zogeheten POMS-locaties werden zodoende niet alleen blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom-6, maar ook aan HDI, de ziekmakende stof in CARC. Defensie gaat het voormalige personeel compenseren.

Dat CARC ziekmakend is, blijkt uit één van de vervolgonderzoeken van het RIVM in het langslepende chroom-6-dossier bij defensie. Jarenlang onderzoek wees eerder al uit dat defensiepersoneel dat tussen 1984 en 2006 werkte op POMS-locaties in Brunssum, Eygelshoven, Coevorden, Ter Apel en Vriezenveen werd blootgesteld aan het giftige chroom-6. Dat is een antiroestmiddel dat zit in verf waarmee tanks en vliegtuigen worden behandeld.

CARC, met als bestanddeel HDI, is een andere verf die werd gebruikt in het leger. Het is een soort toplaag die metalen oppervlakken beschermt tegen biologische en chemische stoffen. Behandeld met CARC kan een tank na bijvoorbeeld een gifgasaanval zonder schade worden schoongemaakt.

Astma, contacteczeem en een zeldzame longaandoening

Nu blijkt dat blootstelling aan HDI neus- en oogslijmvliesontsteking, astma, contacteczeem en de zeldzame longaandoening hypersensitivity pneumonitis kan veroorzaken. Defensiepersoneel vermoedde al langer dat HDI net als chroom-6 ziekmakend is, vooral voor monteurs die veel werden blootgesteld aan stoffen door te schuren en slijpen aan materieel.

De nieuwe feiten betekenen dat defensie net als in het geval van chroom-6 zijn zorgplicht heeft geschonden, waardoor voormalige medewerkers ziek zijn geworden. Samen met vakbonden wordt er een collectieve uitkeringsregeling voor HDI-klachten opgetuigd. Dat proces heeft enige vertraging opgelopen door de uitbraak van het coronavirus.

Voor werken met chroom-6 bestaan al coulanceregelingen waar voormalig personeel aanspraak op kan maken. Miljoenen euro’s werden al uitgekeerd. Op basis van nieuwe inzichten krijgt defensiepersoneel (of hun nabestaanden) dat als gevolg van werken met chroom-6 strottenhoofdkanker heeft, nu ook een vergoeding. Uit een aanvullend onderzoek van het RIVM blijkt dat deze ziekte het gevolg kan zijn van werken met chroom-6. De aanpassing gaat met terugwerkende kracht in: mensen met strottenhoofdkanker die eerder werden afgewezen, krijgen alsnog geld.

Lees ook:

Defensie is aansprakelijk voor gezondheidsschade door chroom-6

Defensiepersoneel dat door blootstelling aan chroom-6 ziek werd, kan aankloppen bij de staat voor een betere vergoeding