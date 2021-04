Drukte in het Vondelpark: ‘Sluit het park vanaf het begin, of laat het gewoon gaan’

Een fietsslot maakt een einde aan Koningsdag in het Vondelpark. Duizenden jongeren hebben onder luid gejoel het Amsterdamse park dan al verlaten, nadat de politie het park heeft schoongeveegd. En terwijl een van de toegangshekken met het fietsslot erop dichtgaat, duiken jongeren de stad in, opgejaagd door politiepaarden. Politiebusjes worden bekogeld met flesjes en blikjes. De politie waarschuwt: “Verwijdert u zich of geweld zal worden gebruikt”.

‘De politie drukt de mensen op elkaar’

Alleen bij excessen zou de politie ingrijpen, had burgemeester Femke Halsema van Amsterdam vooraf aangekondigd. ’s Middags oordeelt ze dat het te druk is in het Vondelpark en gaat het op slot. Bas Dorlas (21) uit Vinkeveen is er niet over te spreken. “Of je sluit het park vanaf het begin of je moet het gewoon laten gaan. Dit zorgt voor meer stennis”, zegt hij, terwijl hij met zijn vrienden richting de uitgang loopt met de politie achter zich aan.

Er was niet veel aan de hand tot de politie kwam, meent hij. “Ik zat lekker met vrienden in het park. We hielden afstand en dronken bier met elkaar. Vervolgens word je weggeveegd en drukt de politie de mensen op elkaar. Ik heb vier keer corona opgelopen doordat ik tegen vieze mensen ben aangedrukt die corona hebben. Nu moeten we kijken waar we heen gaan, misschien het Leidseplein.”

Superspreadersituatie

Eerder op de middag bekruipt je midden in de Westerstraat, in de Jordaan, een ouderwets Amsterdams Koningsdaggevoel. Op een kruising gaan de handen in de lucht op de muziek van ABBA en Queen die uit een meegebrachte luidspreker knalt. Bier wordt gehaald bij de omringende cafés of is zelf meegenomen. Vanwege de drukte schuifelen mensen langs elkaar heen. Auto’s rijden stapvoets langs het publiek. Op een hoek danst een groep op de muziek uit een andere meegenomen luidspreker. “Dit is een superspreadersituatie”, zegt een voorbijganger.

Ontspannen staat Dustin (42), een geboren en getogen Amsterdammer, van een afstandje toe te kijken. Zo hoort Koningsdag te zijn, zegt hij over de feestvierders. “Met de versoepelingen in aanloop terug naar het oude normaal. Heerlijk. Het is nu nog veel te tam. Van mij mag er een podium staan met een volkszangertje. Lekker ouderwets, zoals het hoort in de Jordaan. Met een pilsie. Met allemaal bekenden en dat iedereen elkaar gewoon weer een zoen geeft.” Voor een superverspreiding vreest hij niet. “Volgens premier Rutte kunnen we in de buitenlucht bijna niet besmet raken.”

Eigen bubbel van vrienden

Rond de Westerstaat is de sfeer gemoedelijk. Opeengepakte menigtes kom je niet tegen. In de straten van de Jordaan zitten groepjes mensen aan tafels voor hun deur te drinken en te kletsen. Drie meisjes van 10 jaar geven een karaoke-optreden. Op de grond zijn cirkels getekend waarin het publiek kan staan, zodat ze op afstand blijven. “Sta hier”, valt in de cirkels te lezen. Dat is niet nodig. Zo’n tien tot twintig mensen zingen in groepjes aan de overkant van de straat mee.

Op een brug verderop spelen zo’n tien mensen spelletjes. Tijdens het koekhappen is van anderhalve meter geen sprake. Mara Aronson (31) deed ook mee en had haar plek goed uitgezocht bij het koekhappen, vindt ze zelf. “Ik voelde me veilig. Ik zat tussen twee mensen die zijn gevaccineerd. Ik heb hier mijn eigen bubbel van vrienden, familie en buren die geen klachten hebben en gezond zijn. Sommigen zijn ingeënt. Ik probeer zo veel mogelijk afstand te houden.”

Het voelt vrijer beaamt ze nu woensdag de eerste versoepelingen plaatsvinden, zoals het gedeeltelijk openen van de terrassen en het afschaffen van de avondklok. “We hebben hier op de brug een soort terras gecreëerd. Dat zou ik een paar maanden geleden niet hebben gedaan.”

Aronson heeft lang niet zo’n intense Koningsdag beleefd, besluit ze. “Meestal ga je op in de chaos van de mensenstromen, met heel veel lawaai en grote feesten. Ik kan nooit iemand vinden. Nu is er ruimte om te koekhappen en om met elkaar plezier te maken.”

Lees ook:

Zo zag de tweede coronakoningsdag eruit voor Willem-Alexander, Máxima en de prinsessen

Hoe verliep de tweede coronakoningsdag? “Dit was een Koningsdag om nooit te vergeten – en om hopelijk nooit te herhalen.”