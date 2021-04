Drukte in het Vondelpark: ‘Of je sluit het park vanaf het begin, of je moet het gewoon laten gaan’

Een fietsslot maakt een einde aan Koningsdag in het Vondelpark. Duizenden jongeren hebben onder luid gejoel het Amsterdamse park dan al verlaten, nadat de politie hen het park heeft uitgedreven. En terwijl een van de toegangshekken met het fietsslot erop dichtgaat, duiken jongeren de straten in richting het centrum, opgejaagd door politiepaarden. Politiebusjes worden bekogeld met flesjes en blikjes.

Alleen bij excessen zou de Amsterdamse politie ingrijpen, had burgmeester Femke Halsema vooraf aangekondigd. Blijkbaar oordeelt ze ‘s middags dat het welletjes is in het Vondelpark. Bas Dorlas (21) uit Vinkeveen is er niet over te spreken. “Of je sluit het park vanaf het begin of je moet het gewoon laten gaan. Dit zorgt voor meer stennis”, zegt hij, terwijl hij met zijn vrienden richting de uitgang loopt met de politie achter zich aan.

Er was niet veel aan de hand tot de politie kwam, meent hij. “Ik zat lekker met vrienden in het park. We hielden afstand en dronken bier met elkaar. Vervolgens word je weggeveegd en drukt de politie de mensen op elkaar. Ik heb vier keer corona opgelopen doordat ik tegen vieze mensen ben aangedrukt die corona hebben. Nu moeten we kijken waar we heengaan, misschien het Leidseplein.”

