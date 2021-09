Drukte Formule 1 in Zandvoort: ‘De praktijk schuurt met wat de regel is’

Hoewel meerdaagse festivals niet georganiseerd mogen worden, kon de Formule 1 in Zandvoort wel doorgaan, zij het met twee derde bezetting.

Dat mocht omdat er met testen aan de poort wordt gewerkt, en het een geplaceerd evenement is. Oftewel, waar mensen een stoel toegewezen krijgen. En daar ook netjes op dienen blijven te zitten. Maar de beelden die vandaag op sociale media rondgingen, laten anders zien. Vele duizenden mensen lopen door elkaar op het evenement. Op sociale media vragen veel mensen zich af hoe dit in vredesnaam mogelijk is, en uitten vooral gedupeerde festivalorganisatoren hun ongenoegen.

Een geplaceerd evenement. pic.twitter.com/izUQav5AHN — Elias Mazian (@EliasMazian) 3 september 2021

Volgens demissionair zorgminister Hugo de Jonge schuurt de praktijk met wat de regel is. “Je moet wel naar je plek toe. Dat is onvermijdelijk”, reageerde De Jonge vanmiddag na afloop van de ministerraad. Het is volgens hem aan de burgemeester om te beoordelen of het buiten de tribunes is misgegaan met het handhaven van de regels. Ook verschillende parlementariërs reageerden verontwaardigd op de drukte.

Gelukkig maar, dat iedereen netjes op hun stoeltje blijft zitten🙄



Leg dit nog even uit aan de culturele sector @MinPres https://t.co/vs5UO4YLTH — Lisa Westerveld 🐳 (@Lisawesterveld) 3 september 2021

Bij het verlaten van Zandvoort blijken mensen ook dicht op elkaar te staan. Voor de ingang van het treinstation ontstond korte tijd een opstopping van ongeveer tweehonderd circuitbezoekers die onderweg naar huis zijn. 1,5 meter afstand houden lukte niet. Na ongeveer vijf minuten was de grootste drukte voorbij.

Piekmomenten

De gemeente Zandvoort zei daarop dat het om piekmomenten ging. Volgens een woordvoerder is er goed gehandeld door de handhavers op straat. “Voor een deel komt het ook aan op eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers. En als het echt te ingewikkeld wordt, kunnen we nog opschalen.” Dat is voor de middag niet gebeurd. Om 17.00 uur begon op de Zandvoortse boulevard een airshow. Die moet er ook voor zorgen dat mensen zich meer verspreiden.

Drukte in de straten op Zandvoort na afloop van de eerste racedag. Beeld ANP

Max Verstappen heeft genoten van al die fans in het oranje Max Verstappen was nog niet helemaal tevreden over de snelheid van zijn Red Bull tijdens de eerste twee trainingen voor de Dutch Grand Prix, maar hij had wel genoten van de 70.000 fans op de tribunes. “Het was echt fantastisch om ze allemaal in het oranje plezier te zien hebben”, zei de Nederlandse Formule 1-troef na de tweede training op het circuit van Zandvoort, waarin hij de vijfde tijd noteerde. Onder anderen de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz reden een sneller rondje dan Verstappen op de 4,2 kilometer lange bochtige baan, die glooiend is en relatief smal. “Er zijn een paar dingen die we nog beter moeten begrijpen om meer snelheid uit de auto te halen, maar heel representatief waren mijn rondjes niet. Ik reed mijn snelste op een gebruikte set banden en de ronde die ik moest afbreken door de spin van Nikita Mazepin was denk ik een hele goede. Als ik die had kunnen afmaken, had ik waarschijnlijk bovenaan gestaan.”

Ongelijkheid tussen sectoren opheven

Branchevereniging Koninklijke Horea Nederland (KHN) reageert dat als er grote aantallen toeschouwers bij de Formule 1-race op Zandvoort kunnen worden toegelaten, de beperkingen voor de horeca en evenementensector ook wel van tafel kunnen. “We gunnen het de F1-organisatie, Zandvoort en de fans van harte”, aldus KHN, die wel opmerkt dat het “voor veel ondernemers voelt als meten met twee maten”.

KHN denkt dat de drukte ook aangeeft hoe een groot deel van Nederland denkt over de huidige coronasituatie. De branchevereniging roept het kabinet daarom op om de laatste restricties te laten varen. “De ongelijkheid tussen de sectoren moet worden opgeheven.”

Onder meer de evenementensector en de festivals, maar ook nachtclubs en discotheken zijn nog aan beperkingen gehouden. Zo mogen festivals en evenementen niet meer dan 750 bezoekers hebben en zijn meerdaagse festivals sowieso verboden. Die branche gaf al eerder aan met dubbele gevoelens naar de drukte op Zandvoort te kijken.

Organisatie komt nog met reactie De organisatie van de Dutch GP meldt op korte termijn met een reactie te komen op de kritiek dat het te druk zou zijn rond het circuit. Tussen de twee vrije trainingen in de Formule 1 door verlieten veel bezoekers hun stoeltje op de tribune. Het leidde tot flinke mensenmassa’s bij de horecapunten. Rond 18:00 stroomde het terrein rond het circuit langzaam leeg. Over de in dit bericht aangehaalde beelden op sociale media zei de organisatie dat het om ‘een momentopname’ ging.

Lees ook:

Corona, klimaat, seksisme: waarom alles zo knaagt aan het racefestijn in Zandvoort

Na 36 jaar is de Formule 1 terug op Zandvoort: nu ook als handvat voor iedereen die zich druk maakt om wat er in de wereld gebeurt.