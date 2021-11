Drukke huisartsen willen vaccintwijfelaars best over de streep trekken

Al maanden werken de huisartsen in het Rotterdamse stadsdeel Delfshaven aan een vaccinatiestrategie gericht op het informeren van vaccinatietwijfelaars in de buurt. Na een gesprek, vertelt huisarts Shakib Sana, kunnen hij en zijn collega’s mensen ter plekke een vaccinatie aanbieden. Dat doen de huisartsen in Delfshaven bijvoorbeeld op markten, maar ook door de GGD te faciliteren in de Delfshavense huisartsenpraktijken. Mensen kunnen dan vragen stellen aan de huisarts en daarna direct een vaccinatie ontvangen van een GGD-medewerker.

De acht afdelingshoofden van de ic-afdelingen van de academische ziekenhuizen sloegen dit weekend alarm. De ziekenhuizen en ic’s stromen vol met coronapatiënten. Aan de vooravond van de persconferentie over nieuwe coronamaatregelen dringen de intensivisten erop aan dat de vaccinatiegraad hoger moet en de coronamaatregelen strenger. Huisartsen spelen een sleutelrol in het bereiken van ongevaccineerden, vindt Peter van der Voort, intensivist bij het UMCG.

Uit onderzoek van diverse universiteiten dat vandaag uitkwam, is gebleken dat mensen die niet gevaccineerd zijn de kans klein achten dat ze door informatie van het RIVM en de GGD overtuigd zullen worden dit toch te doen. Een besluit voor een vaccinatie, zeggen de respondenten in dit onderzoek, zal eerder gebeuren door de huisarts, familieleden of vrienden en juist het minst door deskundigen.

Persoonlijk gesprek

Mensen vertrouwen hun huisarts, zegt Sana. Daarom is het voor de huisarts makkelijker om een gesprek aan te gaan met mensen die achterbleven tijdens de landelijke vaccinatiecampagne. Deze mensen willen volgens Sana wel een vaccinatie, maar voor hen ligt de drempel soms te hoog. Een persoonlijk gesprek aangaan en dan meteen een vaccinatie aanbieden, dat werkt, ziet hij. “Dat ziekenhuizen naar ons kijken om die vaccinatiegraad op te voeren, dat vind ik logisch. Het lastige is echter dat de druk op huisartsen ook heel groot is.”

Volgens Sana zien de huisartsen de opstoppingen in de ziekenhuizen ook terug in hun spreekkamer. Het afschalen van de ziekenhuiszorg, wat nodig is vanwege de grote toestroom aan coronapatiënten in de ziekenhuizen, leidt er volgens hem toe dat huisartsen het weer drukker krijgen.

Dat vreest ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De LHV voorziet met enige spanning dat het versneld ontslaan van patiënten vanuit het ziekenhuis en het uitstellen van noodzakelijke ziekenhuisbehandelingen ertoe kunnen leiden dat meer mensen thuis zorg nodig hebben. Dat is voor de thuiszorg en de huisartsen, volgens de LHV, ‘niet op te vangen’.

De GGD is een grote anonieme organsatie

Toch kan het laagdrempelig vaccineren bij de huisartsenpraktijk ook weer druk van ketel halen, ziet Kees de Visser, huisarts op Urk. Dat het belangrijk is om, hoe druk ook, als huisarts je patiënten te bereiken over het belang van vaccinaties is op Urk van groot belang. 31 procent van de Urkers is gevaccineerd, tegen 84 procent van de Nederlanders gemiddeld. De laatste anderhalve week liep het aantal besmettingen rap op. Op dit moment bespreken daarom de huisartsen, de GGD in Flevoland en de gemeente hoe er via de praktijken prikken kunnen worden gezet.

“De GGD is een grote anonieme organisatie en mensen moeten vaak ver reizen voor een vaccinatie”, zegt De Visser. “Lokaal kunnen huisartsen op plekken waar het echt nodig is een verschil maken.” Door de vaccinaties zo laagdrempelig mogelijk te maken hoopt de huisarts ook dat er daardoor minder druk ontstaat voor hem en zijn collega’s.

Lees ook:

Kabinet zinspeelt op uitbreiding coronapas, in plaats van afschaffing

Een uitbreiding van de coronapas, herinvoering van de anderhalve meter én de mondkapjesplicht liggen weer op tafel, nu de ziekenhuisbezetting rap oploopt.

Het vertrouwen in de overheid is tot een dieptepunt gedaald

Nederland heeft het karakter gekregen van een laag-vertrouwensamenleving, concluderen diverse universiteiten, drie grote gemeenten en Kieskompas na onderzoek.