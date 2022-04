Drugscriminelen in Amsterdam zijn steeds jonger en gewelddadiger

De Amsterdamse politie krijgt steeds vaker te maken met jonge verdachten van ernstige misdrijven. Dat constateert de driehoek van de hoofdstad, met daarin burgemeester Femke Halsema, de hoofdofficier van justitie en de korpschef.

Uit de jaarlijkse regionale veiligheidsrapportage blijkt dat het aantal geregistreerde misdrijven in 2021 nog steeds aanzienlijk lager is dan voor de coronapandemie. Toch was er op de persconferentie weinig reden tot optimisme. De grootschalige drugshandel is ‘onverminderd en onveranderd’ het grootste veiligheidsprobleem in de hoofdstad, zei Halsema. Dat leidt tot allerhande aanverwante criminaliteit, van ondermijning tot liquidaties.

Zorgwekkend is volgens de driehoek vooral de verjonging en verharding in de drugscriminaliteit. Hoewel de jeugdcriminaliteit in zijn totaliteit afneemt, stijgt het aantal jonge verdachten van ernstige feiten. Het lijkt erop dat jongeren sneller carrière maken in de criminaliteit, en dat zelfs jonge jongens zonder strafblad eerder ernstige delicten plegen. Zo werd begin dit jaar nog een 15-jarige jongen opgepakt voor een dodelijke steekpartij in de wijk Osdorp.

‘Scharnierfunctie’

De Amsterdamse ‘scharnierfunctie’ in de internationale drugshandel is volgens Halsema de reden dat vooral kwetsbare jongeren in de hoofdstad gemakkelijk in de criminaliteit belanden. Opvallend veel jongeren die in de havens van Rotterdam en Antwerpen worden betrapt op het leeghalen van drugscontainers, blijken afkomstig uit de hoofdstad. Ook laten zij zich inzetten als spotters bij of zelfs uitvoerders van liquidaties.

Tijdens de persbijeenkomst waarschuwde de driehoek dat een flink personeelstekort en een krap budget bij politie en justitie een effectieve aanpak in de weg zitten. Volgens korpschef Frank Paauw leidt dat tot minder agenten op straat en minder intensief en gespecialiseerd onderzoek. Zo heeft de politie de afgelopen jaren veel versleutelde berichten van criminelen gekraakt, maar ontbreekt het aan de mensen om al deze data te analyseren. Daardoor blijven criminele activiteiten langer onopgelost.

Ook de coronacrisis speelde de politie parten. Het grote aantal demonstraties in de jaren 2020 en 2021 vroeg veel van de politie, en het eind van dit protesttijdperk lijkt nog niet in zicht. “Het demonstratierecht is een grondrecht dat we ten koste van alles moeten beschermen”, zei Halsema. “Maar we zien dat veel demonstraties een meer ongeorganiseerd karakter krijgen, zonder eigen ordedienst en zonder overleg met de gemeente. Dat vraagt veel van de politie en het gemeentelijk apparaat.”

