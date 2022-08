Droogte zorgt voor spanning rondom IJssel en Twentekanaal. ‘Sluiting zal dramatisch zijn’

Door aanhoudende droogte staat het water in de rivier de IJssel laag, rond de anderhalf meter. Mocht de gepeilde diepte nog vijf centimeter zakken, dan voert Rijkswaterstaat eenrichtingsverkeer in. “Door de droogte versmalt de vaargeul, waardoor er nog maar één vaartuig tegelijk kan varen,” vertelt Suzanne Maas, perswoordvoerder van Rijkswaterstaat.

In Twente wordt zelfs gesproken over volledige sluiting. Het kanaal is afhankelijk van watertoestroom uit de IJssel, waardoor een laag peil ook het Twentekanaal gaat treffen. De maatregel daar is rigoureuzer, omdat het kanaal dient als belangrijke drinkwatervoorziening voor de Achterhoek, Twente en Drenthe. Als Rijkswaterstaat de waterstand niet op peil kan houden, dan zijn binnenvaart, industrie en de landbouw als eerste de dupe.

“We hebben nog nooit eerder dit soort maatregelen hoeven nemen,” vertelt Maas. Rijkswaterstaat verwacht dat actie komende week nog niet nodig is. In het Rijngebied valt regen, dat doorstroomt naar de IJssel. “Tot 27 augustus gaat het waterpeil stijgen. Daarna zal het weer verder zakken en komen de maatregelen dichterbij,” zegt Maas.

Hogere kosten door omvaren

Eenrichtingsverkeer op de IJssel betekent dat schepen die vanuit Duitsland komen, moeten omvaren. Om bij Kampen te komen, het einde van de IJssel, moet een schip ongeveer driehonderd kilometer meer varen. Dat gaat leiden tot hogere kosten.

Het Twentekanaal verbindt Almelo en Enschede met de IJssel, wat een belangrijk aan- en afvoerkanaal is voor grondstoffen. Producenten van onder meer asfalt, veevoer, grind en zout raken daardoor in de problemen. Zij moeten hoogstwaarschijnlijk op zoek naar alternatieve transportmiddelen, wat tot chaos op de weg kan leiden.

“Sluiting zal dramatisch zijn,” waarschuwt Anne-Ruth Scheijgrond, voorzitter van Port of Twente. De belangengroep voor bedrijven uit Regio Twente weet niet of bedrijven acuut over de kop gaan. Maar ze wijzen naar 2012, toen het kanaal zes weken stil werd gelegd door een sluisdeur die niet opende. De schade zou tientallen miljoenen euro hebben gekost. De gemeenten en provincies hebben al aangekondigd bedrijven te ondersteunen.

Lees ook:

Waterpeil in de Rijn zakt tot ‘kritiek niveau’ door extreme droogte

Door de extreme droogte is het waterpeil in de Rijn ter hoogte van het Duitse plaats Kaub, tussen Koblenz en Mainz, gezakt tot 40 centimeter. Dat geldt volgens het Duitse Federale Instituut voor Hydrologie als een kritiek niveau voor commerciële scheepvaart.