Droog en koud. Dus de vraag is: kan er geschaatst worden?

Wie maandagochtend naar de schaatsclub in Doorn belt, krijgt een ietwat teleurgestelde stem te horen. “Helaas, het schaatsen lukt vandaag nog niet”, zegt een man op een bandje. “We hopen morgenochtend open te gaan.” Bij meer ijsclubs zal de telefoon de komende dagen veelvuldig rinkelen, het wordt koud.

Maandag, dinsdag en woensdagavond en -nacht is er in heel Nederland stevige vorst. Op sommige plaatsen wordt het min -10. Als het overdag niet te warm wordt, moet dat voldoende zijn om te kunnen schaatsen op de natuurijsbanen. Drie weken geleden werd er voor het eerst dit jaar geschaatst op de baan in Winterswijk. Na een paar uurtjes moest de baan toen weer dicht. Nu houdt de kou langer aan.

“In ieder geval tot woensdagmiddag”, zegt Jacco van Wezel van Weeronline. “Daarna wordt het overdag snel warmer, te warm voor goede ijsvorming.” Maar, benadrukt Van Wezel. “Dan hebben we waarschijnlijk al geschaatst.”

Eerste en laatste mogelijkheid

Dat zal niet op plassen, sloten en meren zijn, daarvoor duurt de vorst niet lang genoeg. De week voor kerst kan het alweer 10 graden boven nul worden.

En dus zijn alle ogen gericht op de natuurschaatsbanen, waar slechts een dun laagje water hoeft op te vriezen. Op verschillende plekken in het land zijn ijsmeesters druk in de weer met een terugkerende winterwedstrijd. Wie mag de eerste schaatsmarathon organiseren? Er is een vast rijtje kanshebbers: Winterswijk, Haaksbergen, Bergum en Noordlaren. “Woensdagochtend moet dat lukken”, zegt Van Wezel van Weeronline. “En dat is dan gelijk ook de laatste mogelijkheid.”

