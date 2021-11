Dronten filmt bijstandsgesprekken. ‘Mensen met een uitkering beschouwen wij als gevaarlijk’

De gemeente Dronten filmt sinds 2014 gesprekken over uitkeringen. Dat doet zij voor de veiligheid van de eigen medewerkers, die soms blootgesteld worden aan agressie van inwoners die een bijstandsaanvraag deden. Maar door deze cameramaatregel komen de rechten van inwoners in het geding.

In twee van de vier spreekkamers waar gesprekken worden gevoerd over bijvoorbeeld uitkeringen of jeugdhulp hangen camera’s die beeld- en geluidsopnamen maken. Een zwaar middel, geeft de gemeente toe. Dronten wil het cameratoezicht de komende weken kritisch tegen het licht houden.

Wat de gemeente doet is niet goed, vindt hoofddocent IT-recht Aline Klingenberg van de Rijksuniversiteit Groningen. “Het is een ontzettend zware, repressieve maatregel, die lang onrechtmatig is uitgevoerd. Deze maatregel past in het beeld dat de overheid met jarenlang bijstandsbeleid heeft gecreëerd: mensen met een uitkering, die beschouwen wij van te voren als een gevaar voor onze ambtenaren of als een fraudeur.”

‘Je gaat ervan uit dat iemand agressief reageert’

De privacybeoordeling die een gemeente bij zo’n maatregel moet uitvoeren is pas vorig jaar gemaakt – iets dat ze volgens de privacywet al twee jaar eerder had moeten doen. Daaruit bleek dat de maatregel volgens de gemeente zelf niet in strijd was met de privacywet, maar dat er wel opnieuw moest worden vastgesteld of de camera’s hun doel niet voorbijschieten.

Niet alle gesprekken vinden onder cameratoezicht plaats. De gemeente nodigt alleen inwoners die volgens haar eerder ‘risicovol’ gedrag vertoonden uit voor een gesprek onder cameratoezicht. Daarnaast worden alle gesprekken over de hoogte van een uitkering gehouden in de ruimtes met camera’s. Volgens privacyjurist Jeroen Terstegge is het goed dat de gemeente een afweging maakt, en niet willekeurig handelt. Maar, ziet docent Klingenberg, preventief een camera gebruiken als het gesprek over de hoogte van een uitkering gaat, dat gaat te ver. “Je gaat er dan van uit dat iemand agressief reageert.”

Is er over nagedacht om een opname van een gesprek pas op te starten zodra een ambtenaar zich bedreigd voelt, vraagt Klingenberg zich af. Dat is volgens haar rechtmatiger. Burgers die zich niet agressief gedragen, worden dan niet gefilmd. Op dit moment is dat wel zo. Bovendien worden de beelden twee weken bewaard.

Geen camera’s, geen uitkering

Daarnaast ligt bij de gemeente sinds een paar weken ook het plan op tafel om alle eerste gesprekken na een bijstandsaanvraag te voeren in de ruimte met camera. Mocht een burger dat niet willen, dan kan ‘het recht op bijstand niet worden vastgesteld’, zo staat in het plan. Volgens de gemeente gaat het om een informeel plan dat gebruikt is tijdens een uitleg aan raadsleden, zonder officiële status.

De gemeente benadrukt dat mensen bezwaar kunnen indienen tegen het cameragebruik. Volgens privacyjurist Terstegge hebben burgers daar alleen niets aan in de praktijk. Ook in de privacybeoordeling van gemeente zelf staat dat eventuele bezwaren van bewoners niet ingewilligd zullen worden, ‘omdat er goede redenen zijn voor het verwerken van de gegevens’. Volgens de gemeente heeft geen enkele burger sinds 2014 bezwaar gemaakt tegen de camera’s.

Ook dat verbaast privacy-expert Klingenberg niet. Mensen die bijstand nodig hebben zijn afhankelijk van de overheid. Sommigen zijn bang dat de gemeente ze dan moeilijk of vervelend vindt. “Juist van de overheid mag je verwachten dat ze je beschermen. Je hebt een zorgplicht naar je medewerkers, maar je hebt ook een zorgplicht naar je burgers.”

