Dronken, kotsen en agressief: na twee jaar corona moet een nieuwe generatie wennen aan het uitgaansleven

Een nieuwe generatie trekt het nachtleven in en dat is even wennen. Deze jongeren weten niet hoe ze zich moeten gedragen en er is ‘enorm veel agressie en heel dronken tieners’.

De spiegels aan de muur van Café Otje in Utrecht beginnen langzaam te beslaan. Meer dan honderd jongeren feesten hier zo enthousiast dat de damp boven hun hoofden kringelt. De haren zijn nat en de stemming is uitgelaten. Elk bekend nummer dat uit de speakers knalt, is een teken voor groepjes jongens om over elkaar heen te duiken en wild op elkaar in te springen.

Nu de kroegen weer open zijn, trekt een nieuwe generatie het nachtleven in. Op deze donderdag zijn veel jongeren tussen de achttien en twintig jaar naar Café Otje gekomen. Voor veel van hen zijn dit de eerste weken dat ze echt uit kunnen, vóór de pandemie waren ze nog niet oud genoeg. Maar in een café of kroeg gelden andere regels dan op een huisfeestje en dat is voor de nieuwelingen wennen.

‘Een beetje losgeslagen’

“Ik zie enorm veel agressie en heel dronken tieners”, zegt Douwe Werkman. Hij heeft een aantal horecazaken in Utrecht en runt al bijna 35 jaar verschillende uitgaansgelegenheden. Werkman en zijn collega’s zijn geschrokken van de afgelopen weken; in een appgroep met kroegbazen delen ze hun ervaringen. “Wat we nu zien, is echt nieuw. De jongeren weten niet goed hoe zich te gedragen en moeten de mores nog leren. Er is bij veel tenten extra beveiliging ingehuurd”, zegt Werkman.

Ook de politie maakt zich zorgen om de jongeren. “Een beetje losgeslagen, dat zijn ze”, zegt Lars Maarseveen, wijkagent in de Utrechtse binnenstad. “Bij deze jongeren zie je dat corona een gat in het leven heeft geslagen, ze herkennen hun eigen gedrag niet, drinken veel en hebben nu opeens met gezag te maken.” De politie zette de afgelopen week extra horecastewards in om alles in goede banen te leiden, er waren veel incidenten. Landelijke cijfers over problemen met jongeren tijdens het uitgaan zijn er nog niet.

‘Het is zo druk’

Deze donderdagavond lijkt de feestvreugde het voorlopig van agressie te winnen, al wordt er met alcohol inderdaad niet zuinig gedaan. Milan Uiterwijk (18) staat te stralen tussen zijn vrienden: “Het is heerlijk dat ik nu eindelijk uit mag, het is heel anders dan huisfeestjes”. Hij is sinds de versoepelingen al een paar keer naar cafés gegaan, maar het is toch ook nog wel even wennen. “Hier zijn zoveel mensen die je niet kent en het is zo druk.”

Zijn vrienden gieten met een pitcher bier in elkaars mond, maar door de drukte is het lastig mikken. Achter hen heeft een stelletje vooral oog voor elkaar. Er wordt druk gezoend in het café, hier en daar een voorzichtige hand op een bil. Natuurlijk zijn er ook vrienden die een innige omhelzing vastleggen met hun telefoon.

Opzoeken van grenzen

De vele impulsen bij het uitgaan kunnen volgens Lex Lemmers van het Trimbos-instituut lastig zijn voor jongeren. “De jeugd moet wennen aan de dynamiek van het feestvieren. In een café kun je je door de drukte soms ongemakkelijk voelen. In combinatie met drank raak je dan gefrustreerd.” Hij begrijpt dat jongeren graag uit willen gaan en denkt dat ze snel aan de cafés zullen wennen. “Wat je lang niet hebt gedaan, wil je inhalen, en er kan sprake zijn van een uitbarsting. Maar dat zal binnen een paar weken wel over zijn, dan is het weer normaal.”

Op sociale media waarschuwde het Trimbos-instituut jongeren vorige week al om voorzichtig te zijn met drank in het uitgaansleven. Het instituut verwachtte meer incidenten omdat jongeren hun eigen grenzen met alcohol opzoeken en nog niet weten hoe het uitgaan precies werkt.

Echt leuk is het niet

Josephine Frans (19) heeft al wat ervaring met feestjes en uitgaan. Ze zegt dat het de afgelopen weken wel wat anders is dan eerst: “Iedereen is druk en dronken, dat valt me op”. Ze snapt dat haar leeftijdsgenoten zo uitgelaten zijn, maar echt leuk vindt ze al die springende jongens nog niet. “Ze lijken wel een stuk jonger dan ik”, zegt ze.

Door alle drukte verspreidt de geur van bier en zweet zich steeds verder door de zaal. De vloer plakt. Buiten staat een lange rij met jongeren te wachten tot ze het café in mogen, eindelijk.

