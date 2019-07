Drie verdrinkingen in één weekend, dat is uitzonderlijk (dat het buitenlanders zijn dan weer niet)

In heel 2018 vonden 26 bezoekers in Nederland de verdrinkingsdood, aldus statistiekbureau CBS. Dertien van hen waren afkomstig uit Duitsland. Ook afgelopen weekend was een van de drie dodelijke slachtoffers Duits, de andere twee waren Pools. Het ging om twee verschillende dodelijke incidenten, waarvan de toedracht nog onduidelijk is.

Polen waren de afgelopen jaren ruim vertegenwoordigd onder verdrinkingsdoden in Nederland. Het waren er minder dan Duitsers, maar die komen in veel grotere getale. Polen verdrinken relatief vaak. Het is te zien in de staafdiagram met het aantal verdrinkingsdoden per miljoen ingezetenen. Let wel: het gaat hier om de nationaliteit van het slachtoffer, niet om de plaats waar die verdronk.

Per miljoen Polen komen er jaarlijks bijna zeventien door verdrinking om het leven, ruim meer dan het Europese gemiddelde van 10,8. Hiermee spant Polen niet de kroon, want er zijn EU-lidstaten met veel meer verdrinkingsdoden, zoals Roemenië. De verschillen in Europa zijn groot, zelfs tussen landen met een vergelijkbare ligging: Italianen verdrinken zelden, Grieken relatief veel.

Meeste Italianen

Het CBS meldde afgelopen weekend dat het aantal Nederlanders dat verdrinkt fors is gestegen: het waren er in 2018 27 meer dan het jaar ervoor. Maar het totaal, 112 in 2018, is relatief klein als je het vergelijkt met andere Europese landen. Gemeten per hoofd van de bevolking komt Nederland ongeveer op de helft van het EU-gemiddelde, iets meer dan Denemarken en iets minder dan Duitsland.

Kijk je niet naar de nationaliteit van het slachtoffer, maar naar de plaats van verdrinken, dan is het beeld anders. Italianen mogen dan relatief weinig verdrinken, in Italië zijn er jaarlijks viermaal meer verdrinkingsdoden dan in Nederland. Het grootste aantal slachtoffers valt ieder jaar in vakantieland Frankrijk, gevolgd door Polen en Roemenië.

Net als Nederland zag Frankrijk het aantal verdrinkingsdoden in 2018 met 30 procent stijgen ten opzichte van 2017. Belangrijkste oorzaak, volgens de gezondheidsautoriteiten: de warme zomer. Meer dan de helft fatale incidenten in Frankrijk voltrekt zich in zee. Dat zijn overwegend volwassenen. Zo’n 20 procent van de dodelijke ongevallen doet zich voor in privézwembaden. Dat betreft doorgaans kinderen.

In Duitsland was afgelopen jaren ophef over de toename van het aantal jonge verdrinkingsdoden. De Duitse zwembond schreef die stijging toe aan het feit dat zwemonderwijs geen plicht meer is en het feit dat zwembaden vanwege bezuinigingen hun openingsuren hebben beperkt. Duitsland, waar jaarlijks vijfmaal zoveel verdrinkingsdoden vallen als in Nederland, is hard op weg een natie te worden van niet-zwemmers, verklaarde de bond in Duitse media.

