Drie ouders over vaccinatie van hun kinderen: ‘Ik heb vertrouwen in de wetenschap’

‘Niet dat ik tegen vaccineren van kinderen ben, maar ik twijfel wel’

Dieuwke Wolting (39), moeder van tweeling Aebe en Olav, beiden 7.

“Ik twijfel of ik mijn kinderen moet laten vaccineren tegen corona. Voor mezelf aarzelde ik niet: Ik heb nu een stijve arm van mijn booster. Voor mijn kinderen voelt dat toch anders, daar wil ik me meer in verdiepen.

Niet dat ik tegen vaccineren van kinderen ben. Ze hebben de vaccins van het rijksvaccinatieprogramma gekregen, ook voor hun eigen gezondheid. Maar bij corona ligt het anders: kinderen worden zelf nauwelijks ziek van dat virus. En nu lopen ze toch al vaak rond met virusjes; zoveel verschil gaat die vaccinatie extra dus niet maken.

Het kan best zo zijn dat er de afgelopen jaren driehonderd kinderen met een Covid-besmetting zijn beland in het ziekenhuis. Maar de kans op zo’n opname is dus heel klein. En, misschien waren die kinderen ook extra kwetsbaar, omdat ze al ziek waren?

Als je je kinderen niet laat vaccineren voor hun eigen gezondheid, blijft er één argument over, dat van het algemeen belang. Maar gaat dat in dit geval ook op? Natuurlijk, kinderen dragen sterk bij aan verspreiding van het virus. Maar wat is het precieze effect van vaccinatie van kinderen daarop? Hoeveel minder besmettingen levert dat dan op?

Als dat tien procent minder is, is dat voor mij al genoeg. Dan ben ik voor vaccineren. Maar nu is het gissen, terwijl ik wel de krant lees en het nieuws goed volg. Aebe en Olav zelf willen in ieder geval niet gevaccineerd worden. Ze willen wel corona krijgen, want veel van hun vriendjes zijn besmet, zitten nu thuis in quarantaine en hoeven dus niet naar school. Dat lijkt hen ook wel wat.

De Twijfeltelefoon bellen? Nou, daar ben ik niet zo van. Het liefst lees ik het gewoon op een website. Of in Trouw.”

Eefje Nienhuis, moeder van Thomas (midden) en Casper. Beeld Werry Crone

‘Zelf lopen kinderen nauwelijks of geen gevaar’

Eefje Nienhuis (39) moeder van Thomas (7) en Casper (3).

“Thomas vaccineren? Dat ga ik op dit moment niet doen. Het is zelfs geen onderwerp van gesprek bij ons thuis. Peter, mijn partner, denkt er precies zo over, al is hij wellicht wat minder expliciet. We zijn geen antivaxxers hoor, we zijn ook zelf gevaccineerd. Ik stond vooraan bij de boosterprik. Daar zit het hem dus niet in.

Maar toen Boris Johnson, de Britse premier, twee jaar terug riep: ‘Weet je wat we gaan doen? We gaan die kwetsbaren heel goed beschermen en gooien de rest van het land gewoon open!’, dacht ik nog: wat afschuwelijk! Zo krijg je een verdeeld land. Maar nu, twee jaar verder, denk ik er toch anders over: waarom moeten kinderen worden gevaccineerd terwijl ze zelf nauwelijks of geen gevaar lopen? Voor hun gezondheid hoeft het niet, voor zover ik weet, corona is dus niet hun probleem en ik wil mijn kind er dan ook niet mee belasten. Onduidelijk is ook hun bijdrage aan het aantal besmettingen.

De ziekenhuizen en IC liggen nu, als het om coronapatiënten gaat, vooral vol met ouderen, mensen met overgewicht of mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Ik leer mijn kinderen nu om afstand te houden van grotere mensen, maar vind niet dat zij meer verantwoordelijkheid hoeven te dragen door zich te laten vaccineren. Die ligt echt bij de mensen die kwetsbaar zijn.

Ik bedoel: toen ik zwanger was, ging ik ook niet vlak naast iemand zitten met een koortslip. Je weet immers dat zo’n herpesvirus niet ongevaarlijk is voor baby’s. Ik ging toen ook niet uit naar het muziekcentrum in mijn stad, waarvan ik wist dat iedereen om me heen daar rookt. En dat zou nu ook moeten gelden voor wie kwetsbaar is: vermijd het risico. Ook omdat de loyaliteit niet van één kant kan komen.”

Geertje Boekhouder (36), moeder van Sarah (7), samen met man Giorgio. Beeld Koen Verheijden

‘Gevaccineerd kan Sarah mij een beetje beter beschermen’

Geertje Boekhouder (36), moeder van Sarah (7).

“Voor mij is het duidelijk. We gaan Sarah zo snel mogelijk laten vaccineren, omdat ze zo mij een beetje beter kan beschermen.”

Een paar weken na de geboorte van Sarah ben ik heel erg ziek geworden. Ik kreeg trombose en verschillende hart- en leverinfarcten. Mijn longen zaten vol met vocht en als gevolg hiervan heb ik op de IC gelegen. Al was het ‘maar’ een week, je wordt nooit meer helemaal de oude.

Ik was zo ziek, omdat ik twee auto-immuunziektes blijk te hebben. Daarvoor gebruik ik sindsdien heftige medicatie die mijn afweersysteem nagenoeg platlegt. Hoewel ik inmiddels ook drie keer gevaccineerd ben tegen corona, is het lang niet zeker dat ik goed beschermd ben. Ik maak namelijk nauwelijks antistoffen aan. Daarom ben ik ook afhankelijk van mijn omgeving.

De afgelopen jaren was het best spannend om Sarah naar school te laten gaan. Toch wilden we haar niet thuis houden, haar leven moet ook gewoon door kunnen gaan.

Ik hoop en vertrouw erop dat de kans na vaccinatie kleiner is dat ze corona oploopt en dat ze minder besmettelijk is. Ook voor haar eigen gezondheid zie ik de voordelen. Hoewel de kans klein is dat ze ernstig ziek wordt, komt long covid bij kinderen wel degelijk voor. En dat wil ik natuurlijk liever niet.

Sarah zelf vindt het best spannend, ze heeft het niet zo op prikken. Maar ze begrijpt dat ze mij en ook haar opa van bijna zeventig een beetje beter kan helpen beschermen. Toen het vaccin werd goedgekeurd voor kinderen, heb ik me meteen goed in de onderzoeken verdiept. Ik ben zelf verpleegkundige en heb vertrouwen in de wetenschap. Samen hebben we besloten dat dit de beste optie is voor ons.”

Lees ook:

Gezondheidsraad: Voordelen vaccineren kinderen groter dan nadelen

Ook kinderen van 5 tot 11 jaar kunnen een coronavaccin krijgen, als het aan de Gezondheidsraad ligt.