Drie MH17-verdachten veroordeeld tot levenslang, Poelatov vrijgesproken

Dit leidde tot de dood van alle 298 inzittenden. Het gaat om rebellenleider Igor Girkin (51), zijn rechterhand Sergej Doebinski (60) en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko (50). Oleg Poelatov (56) is vrijgesproken.

Verdachte Oleg Poelatov (56) moet worden vrijgesproken van betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17, heeft de rechtbank donderdag bepaald. Er is onvoldoende bewijs dat hij een bijdrage heeft geleverd aan het inzetten van de Buk-raket waarmee dat is gebeurd, of dat hij het afvuren heeft kunnen voorkomen.

Overvloed aan bewijs

De rechtbank ziet “een overvloed aan bewijs” voor de conclusie dat MH17 op 17 juli 2014 met een Buk-raket is neergehaald vanaf een landbouwveld in Oost-Oekraïne, zo is donderdag gezegd tijdens de uitspraak. De rechtbank noemde onder meer foto’s van een rookspoor, satellietgegevens van het weiland met klaarblijkelijke brandsporen, zendmastgegevens en de verklaringen van een anoniem gebleven getuige.

Volgens de rechtbank is het ook “ondenkbaar” dat deze hoeveelheid bewijsmateriaal “gefabriceerd” zou zijn. In de wrakstukken van het vliegtuig en in de lichamen van de inzittenden zijn ook vlindervormige fragmenten gevonden die in Buk-raketten zitten.

Langdurig onderzoek

Aan het proces ging een lang en diepgaand onderzoek vooraf, en ook na de start werd alles uit de kast gehaald. Tientallen zittingsdagen telde het proces, dat in maart 2020 van start ging en via een livestream was te volgen in binnen- en buitenland, vijf rechters en 102 ordners met 36.000 pagina’s aan dossierinformatie. De begrote kosten van het kabinet: 54 miljoen euro. Voor de zaak is de wet aangepast, zodat delen in het Engels konden worden behandeld. Er werd een speciaal perscentrum gebouwd, en voor het eerst werd een interactieve website met een overzicht van alle bewijsmateriaal opgetuigd.

Vanaf het begin ontkent Moskou ook maar iets te maken te hebben met de ramp. Rusland weigert medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek en deed achter de schermen meermaals pogingen om de onderzoeken naar de toedracht van het drama te vertragen en manipuleren. Zo bemoeiden de geheime diensten zich met de zaak. Voor de EU was de betrokkenheid bij de MH17-ramp een laatste zetje om sancties af te kondigen tegen het land.

Het onderzoek naar de vliegramp met de MH17 was het meest omvangrijke dossier dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ooit uitgevoerd heeft. Daarnaast is het de eerste keer dat een dergelijk onderzoek niet achter de schermen plaatsvond. De OVV ging zo transparant mogelijk te werk en besloot alle mogelijke verklaringen te onderzoeken, ook de verklaringen die niet aannemelijk leken.

