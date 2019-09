Drie doden en zwaargewonde bij schietincident in Dordrecht

Een schietincident in een woning aan de Heimerstein in Dordrecht heeft twee kinderen van 8 en 12 en een man van 35 het leven gekost. De politie vermoedt dat het gaat om een gezinsmoord. De dader is een politieman, zo meldt het ANP op basis van bronnen uit de buurt.

Een vierde persoon, volgens de NOS een vrouw, is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij vond rond 18:30 uur plaats. De Dordtse burgemeester Wouter Kolff bezocht de woning in de wijk Sterrenburg vanavond. “Ik ben zeer geraakt en leef enorm mee met alle betrokkenen”, stelt Kolf. Hij sprak van ‘een zeer heftig schietincident’.

In 2005 bracht een politieagent van het Korps Landelijke Politiediensten in Amsterdam zijn vrouw, drie kinderen en zichzelf om het leven met zijn dienstwapen. Toen ontstond discussie over de vraag waarom hij zijn wapen mee naar huis had mogen nemen.