Drie doden bij listeriabesmetting

Twintig mensen raakten de afgelopen twee jaar besmet met de bacterie via de vleeswaren.

Het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) spoorden de bron van de besmetting samen op. Het RIVM zag een bepaald type listeria voorkomen bij meerdere patiënten. Het RIVM nam daarop contact op met de NVWA om dit te vergelijken met DNA-gegevens uit hun voedsel- en bedrijfsbemonstering. Dit kwam bij één monster overeen, waarna de NVWA vervolgonderzoek deed. “Op dit moment is zo goed als zeker dat de bron hiermee gevonden is”, aldus het RIVM tegenover persbureau ANP.

De toegepaste techniek kan pas sinds kort worden ingezet, stelt het instituut. “Zonder deze techniek was het niet mogelijk geweest om deze bron met de patiënten in verband te brengen.”

Offerman al langer onder de loep

Donderdag werd bekend dat vleeswarenproducent Offerman bepaalde vleeswaren, die zijn gesneden en verpakt in de fabriek in Aalsmeer, terugroept uit de winkels omdat er listeria-bacteriën in kunnen zitten. Offerman heeft de vleeswaren geleverd aan Aldi, Bidfood, Jumbo, Sligro en Versunie. Jumbo heeft besloten om ongeveer 130 soorten vleeswaren uit de schappen te halen.

Offerman heeft al langer de aandacht van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Tegenover de NOS zegt de NVWA dat het al langer de indruk had dat ‘zaken daar niet goed op orde waren’. De voedselwaakhond wilde dat Offerman extra hygiënemaatregelen nam, maar deze hebben onvoldoende resultaat gehad, stelt de NVWA.

Om welke vleeswaren het bij Jumbo precies gaat, is terug te vinden op een lijst die op de website van Jumbo is gepubliceerd.

Ook Duitsland kreeg deze week te maken met een voedselschandaal rond de listeriabacterie. Daar overleden twee mensen in de deelstaat Hessen na het consumeren van besmette vleeswaren. De Duitse autoriteiten sloten tijdelijk het bedrijf dat de vleeswaren had geleverd, Wilke in de gemeente Twistetal. Behalve twee doden, werden tientallen mensen ziek na het eten van besmette salami en een smeersel voor op brood. De twee dodelijke slachtoffers waren ouderen. Alle producten van het bedrijf werden teruggeroepen, met uitzondering van geleverde conserven. Het bedrijf levert aan restaurants, grote keukens en supermarkten. De oorzaak van de besmetting is nog niet duidelijk. Het bedrijf werd volgens Duitse media al sinds maart door de voedselautoriteiten in de gaten gehouden nadat herhaaldelijk verontreinigingen in de producten waren aangetroffen.

Koelskastbacterie

Listeria staat bekend als de koelkastbesmetting en kan een voedselinfectie veroorzaken. Toch is de kans dat iemand ziek wordt van de bacterie klein; jaarlijks gaat het om ongeveer 70 tot 100 mensen. Volgens het Voedingscentrum kan besmetting bij gezonde mensen weinig kwaad. De verschijnselen zijn te vergelijken met die van een milde griep. Anders is dat voor zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Bij hen kan listeria leiden tot bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking en andere ernstige infecties in het lichaam.

Listeria verdwijnt als een product door en door wordt verhit. Maar de bacterie is gevonden in vleeswaren die niet de pan in gaan, zoals bacon, worst, gerookte kipfilet en ham.

Lees ook:

Onderzoeksraad: De controle op voedselveiligheid schiet tekort

De manier waarop de veiligheid van voedsel gecontroleerd wordt in Nederland schiet tekort. Er is geen gestructureerde aanpak om opkomende risico’s te ontdekken en te beoordelen.

Vijf doden in VS na eten van karamelappels

In de Verenigde Staten kwamen in 2016 vijf mensen om het leven na het eten van karamelappels. De voorverpakte appels zouden zijn besmet met listeria.

Zalmrokerij moet zalm minder lang houdbaar maken na besmetting listeria

Visrokerij H. van Wijnen moest, ook in 2016, van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de uiterste houdbaarheidsdatum van zalmproducten naar voren schuiven. Dat gebeurde na een aantal besmettingen met ‘darmbacterie’ listeria. Een kortere houdbaarheid kan voorkomen dat er zo veel listeria op zalm komt, dat het gevaarlijk wordt.