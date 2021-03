Drie dagen verkiezingen. Hoe ziet dat eruit?

1. Wat is er anders dan bij voorgaande Tweede Kamerverkiezingen?

Voor het eerst sinds 1894 zijn de Tweede Kamerverkiezingen over meerdere dagen uitgesmeerd. Op 15 en 16 maart kunnen kwetsbare kiezers naar de stembus. Hartpatiënten bijvoorbeeld, of mensen met longproblemen, een nierziekte, ernstige leverziekte of diabetes. De rest gaat in principe op de 17de naar het stembus, maar wie om wat voor reden dan ook grote zorgen heeft en in alle rust wil gaan stemmen, kan ook op maandag of dinsdag bij de stembureaus terecht, zegt minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken.

De 2,4 miljoen 70-plussers die Nederland telt, kunnen de stembureaus helemaal mijden als ze dat willen en per post stemmen. Naar verwachting zal 30 procent van hen per brief stemmen, berekende het CBS.

Een groep die helemaal niet naar de stembus mag, zijn de gedetineerden. Om de kans op coronabesmettingen in gevangenissen zo klein mogelijk te houden, mogen zij dit keer alleen per volmacht stemmen.

2. Hoe veilig is het – qua corona – om woensdag de 17de te gaan stemmen?

Alleen stemlokalen waarin voldoende afstand kan worden gehouden, gaan woensdag open. Het krappe buurtcafé waar u al jaren stemt, staat daarom dit keer misschien niet op de lijst. Stemmen mag alleen met mondkapje op. Deurklinken, tafels en stemhokjes worden om het half uur gereinigd. Kiezers laten hun identiteitsbewijs aan stembureauleden zien door dit tegen een kuchscherm te houden.

Iedereen die wil gaan stemmen, moet een gezondheidscheck doen. Zijn een of meer vragen met een ‘ja’ te beantwoorden, dan moet de kiezer thuisblijven.

Het bekende rode potloodje mag in sommige gemeenten als aandenken mee naar huis. Wie het zekere voor het onzekere wil nemen, mag zijn eigen rode potlood of pen meenemen. En voor wie echt niet wil: het aantal volmachten per persoon is deze verkiezingen verhoogd van twee naar drie.

3. Wordt er gehandhaafd op de avondklok tijdens de verkiezingsdagen?

Burgemeesters stellen voor dat handhavers een oogje toeknijpen. Kiezers worden niet beboet als ze rond 21.00 uur nog aan het stemmen zijn of daarna bij de tellers willen kijken. Maar omdat ze van het kabinet geen verklaring bij zich hoeven te hebben, is haast niet te controleren of ze daadwerkelijk gingen stemmen of kijken bij de tellers, zeggen burgemeesters.

4. Gaat het allemaal wel eerlijk?

Vooral de mogelijkheid tot briefstemmen baart critici zorgen. De 70-plussers die per brief hun stem uitbrengen, moeten hun stempas ondertekenen. Maar stempassen waar geen handtekening op staan, zijn ook geldig. Volgens Ollongren is het risico op fraude beperkt. De Kiesraad, die erop toeziet dat de verkiezingen eerlijk en veilig verlopen, laat weten dat een stempas zonder handtekening niet per se fraudegevoeliger is. “Er is geen register waar je kunt controleren of iemands handtekening klopt of niet”, zegt een woordvoerster.

5. Gaat het net als in de Verenigde Staten ook dagen duren voordat we de definitieve uitslag binnen hebben?

In de Verenigde Staten waren het vooral de briefstemmen die voor vertraging zorgden. In sommige staten waren stemmen die na de verkiezingsdatum binnenkwamen ook geldig. Dat is in Nederland niet zo; stempassen moeten voor 17 maart 21.00 uur binnen zijn. Het tellen van de briefstemmen begint al op de ochtend van 17 maart. Dat zal waarschijnlijk niet voor vertraging zorgen, zegt de woordvoerster van de Kiesraad. Wat er wel voor kan zorgen dat de uitslag langer op zich laat wachten, is het gegeven dat niet alle stemlokalen zich in coronatijd lenen voor het tellen van de stemmen. Die stemmen moeten dan naar een andere locatie worden gebracht, waar wel op 1,5 meter afstand van elkaar kan worden geteld.

De grote peilingbureaus hebben met de minister afgesproken om niet voor 17 maart 21.00 uur een tussentijdse uitslag naar buiten te brengen. Tweede Kamerleden maakten zich zorgen om de tussentijdse beïnvloeding van kiezers die nog hun stem moeten uitbrengen. Tipje van de sluier wat betreft de briefstemmen: ouderen stemmen relatief vaak CDA en PvdA, blijkt uit onderzoek van I&O Research.

