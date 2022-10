Drie aanhoudingen na klimaatactie bij ‘Meisje met de parel’

Op een filmpje op Twitter is te zien hoe twee mannen vlak bij het schilderij gaan staan. Een van hen lijkt zijn kale hoofd aan het schilderij te willen lijmen, in zijn hand houdt hij een tubetje. De andere man gooit een blik tomaten in de kraag van de kale man en lijkt vervolgens zijn hand vast te plakken aan de muur naast het schilderij. Ze dragen beiden T-shirts met de opdruk ‘Just Stop Oil’.

Het lijkt te gaan om klimaatactivisten. Eén van hen roept in het Engels: “Hoe voelt het als je iets prachtigs voor je ogen verwoest ziet worden? Hoe voel je je als je ziet dat de aarde verwoest wordt?” Het publiek reageert woedend op de mannen.

Niet beschadigd

Het Mauritshuis heeft al laten weten dat het beroemdste schilderij van Vermeer niet is beschadigd door de actie, het zit altijd veilig achter een glasplaat. “De staat van het schilderij is door onze restauratoren onderzocht. Gelukkig is het meesterwerk niet beschadigd.” Drie mensen zijn meteen na de actie aangehouden bij het museum vanwege “openlijke geweldpleging tegen goederen”, meldt de politie.

BREEK - Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9 — Steven Bakker (@Kolpen) 27 oktober 2022

De Britse actiegroep Just Stop Oil besmeurde eerder in Londen de Zonnebloemen van Vincent van Gogh. De afgelopen weken zijn in verschillende landen schilderijen van onder anderen Picasso en Monet besmeurd of plakten activisten zich er aan vast. Het ging altijd om werken die achter glas zaten en er is tot nu toe geen werk ernstig beschadigd. Dinsdag lijmde een activist zich vast op de talkshowtafel van het programma Jinek.

