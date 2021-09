Drents onderduikershol in ere hersteld

Lang wisten maar weinig mensen dat het er was: het onderduikershol in de bossen bij het Drentse dorp Oranje. Daar, verscholen onder metalen platen en stukjes hei hebben zeven jonge mannen tijdens de Tweede Wereldoorlog weten te ontkomen aan de door de bezetter verplichte Arbeitseinsatz, dwangarbeid in Duitsland.

Zelfs beheerder Joop Hellinga van Stichting Het Drentse Landschap had geen idee. Totdat hij tijdens zijn ronde op een gedenkbordje stuitte dat iemand aan een boom had gespijkerd. ‘Onderduikershol Oranje. 1943-1945' stond erop.

Via droge sloten naar het hol sluipen

Hellinga ging samen met een collega op onderzoek uit en stuitte op het verhaal van Bertho Dijk en Herman Kramer. Zij waren in de oorlog nog te jong om te worden geselecteerd voor de Arbeitseinsatz en groeven het hol als schuilplaats voor hun broers en vrienden. Wanneer de Duitsers tijdens razzia’s op zoek gingen naar jonge mannen, slopen die via droge sloten naar het hol om zich daar te verstoppen.

Toen Hellinga op het hol stuitte, was het grotendeels overwoekerd en ingestort. Afgelopen weekend is het onderduikershol op zijn initiatief in ere hersteld. Dat werd gedaan door jongeren van de plaatselijke scouting. Jongens in dezelfde leeftijd als de oorspronkelijke bouwers van het onderduikhol. Voor Hellinga is daarmee de cirkel rond. “Het is belangrijk die geschiedenis te conserveren in het landschap zodat volgende generaties zich er iets bij kunnen voorstellen", zegt hij tegen RTV Drenthe. “Dit is een eerbetoon aan stil verzet.”