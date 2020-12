Dreigt Schiphol onveilig te worden? Niets aan de hand, zegt de luchthaven zelf

De veiligheid in het geding vanwege het streven van Schiphol om de goedkoopste te zijn? Het zijn grote woorden die vakbond FNV bezigt in zijn streven naar betere arbeidsomstandigheden voor Schiphol-medewerkers. Zijn die hard te maken?

“De FNV zegt dit vaker, al dan niet met behulp van eigen enquêtes”, reageert een woordvoerder van de Schiphol Groep. “Op basis van onze eigen waarneming en van gesprekken met bedrijven op Schiphol is onze overtuiging dat dit een veilige werkplek is.”

De signalen in de FNV-enquête dat er iets mis is, komen vooral van beveiligers en medewerkers van afhandelingsbedrijven (die zorgen voor laden en lossen en dergelijke). Die kennen geen just culture (fouten zijn er om van te leren), maar een blame culture (eerst iemand de schuld geven).

Wordt kritiek serieus genomen? Van de beveiligers heeft slechts 8 procent dat gevoel. Vaak wordt verwezen naar Schiphol zelf, waardoor hun bedrijf is ingehuurd. “Het meest gegeven antwoord op kritiek is: Schiphol wil het nu eenmaal zo”, zegt een ondervraagde. “En je weet hoe Schiphol is, daar kunnen we niets aan doen.”

Een slechte rem

Leidt die cultuur tot ongelukken? De ondervraagden zien het vaak genoeg misgaan, vooral op de platforms waar vliegtuigen worden geladen en gelost en waar het materieel van zeven verschillende afhandelingsbedrijven rondrijdt. “Een bellykar van een andere afhandelaar met een slechte rem botste tegen de motor van een van onze klanten. Nog mazzel dat het dit jaar het maar één keer gebeurd is.”

Dat gebeurt niet zomaar af en toe, blijkt uit het Schiphol-rapport over 2019 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 7500 meldingen kreeg de inspectie dat jaar. Niet per se alarmerend, vindt de ILT – “De veiligheid verslechtert niet”. Toch was er drie keer sprake van een ongeval, met botsende vliegtuigen op de grond.

Vooral pushbacks (het achteruit duwen van een vliegtuig dat klaar is voor vertrek) zijn riskant op een vliegveld dat in gewone tijden overvol is, merkt de ILT op. Maar de luchthaven zelf heeft nauwelijks zicht op die risico’s. Veel incidenten worden niet eens gemeld – hoewel dat verplicht is – omdat ze zo vaak voorkomen dat ze als gewoon worden beschouwd.

Veel in gang gezet

Onbeduidende incidenten op een verder veilig vliegveld? De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzocht in 2017 de situatie op Schiphol en concludeerde: onveilig is het er niet. Maar ‘om de veiligheid nu en in de toekomst te waarborgen’, moet er wel iets gebeuren.

Er is sindsdien veel in gang gezet, maar weinig uitgevoerd, zei OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem vorige maand tegen NRC. “De drukte is sneller toegenomen dan de veiligheid.” Volgens Dijsselbloem moet het hele systeem van afhandeling van vluchten op de schop – iets waarvan Schiphol zelf de noodzaak niet inziet.

Zo bezien zijn de opmerkingen in de FNV-enquête vooral een extra waarschuwing.

