Dreigende boeren drijven Brabant richting Forum

Dat de colonne van zevenhonderd tractoren zo’n verlammende werking zou hebben op het Brabantse bestuur, daarvan was niemand zich eind oktober vorig jaar nog bewust. Maar de gevolgen zijn tot op de dag van vandaag voelbaar. Het CDA trok zich daarna schielijk terug uit het college dat een van te voren afgesproken streng stikstofbeleid wilde uitvoeren, en sindsdien is Brabant nagenoeg onbestuurbaar.

Misschien was het niet zo zeer de optocht van boeren die het CDA afschrikte, maar de bedreigingen die er mee gepaard gingen. Voorman Mark van den Oever van de radicale Farmers Defence Force (FDF) vroeg zich in die periode op sociale media namelijk af: ‘Moeten we CDA-Statenleden in Brabant persoonlijk aanpakken na het verraad van 25 oktober?’ Op bewuste dag besloot de provinciebestuur, toen nog inclusief het CDA, dat een nieuwe stikstofmaatregel niet werd uitgesteld, ondanks felle boerenprotesten. Hoewel Tanja van de Ven-Vogels, statenlid van de CDA-fractie, ook persoonlijk werd bedreigd, twitterde zij moedig: ‘FDF: kom maar op’. Maar de werkelijkheid was dat het CDA onder zoveel boerengeweld uiteindelijk bakzeil haalde. Eerst sprak de CDA-fractie in de Staten zich plotseling uit tégen een streng stikstofbeleid waarvoor de eigen gedeputeerden Renze Bergsma en Marianne van der Sloot medeverantwoordelijk waren. Die stapten daarom op, omdat ze niet langer geloofwaardig waren. Maar uiteindelijk trok het CDA ook de steun aan het college in. Dat gaat sindsdien verder als minderheidscoalitie (van VVD, D66, GroenLinks en PvdA), maar is in feite vleugellam.

Over rechts of over links

Op de achtergrond speelt ook de opstelling van het landelijke CDA een grote rol in de Brabantse crisis. Op het partijcongres in november was grote kritiek te horen op het wetenschappelijk bureau van de partij dat een hervorming van de landbouw voorstelde. Het CDA moet juist boervriendelijk zijn, was de uitkomst. Dat is ook iets wat de in Rosmalen wonende Madeleine van Toorenburg nadrukkelijk uitdraagt. Zij is in deze crisis als vicevoorzitter van de Tweede Kamerfractie voortdurend op het provinciehuis in Den Bosch te vinden.

Angel in de Brabantse stikstofcrisis is het plan waarin wordt afgedwongen dat stallen van meer dan twintig jaar oud worden afgestoten of vervangen. Dit plan werd in 2017 nog breed gedragen, ook door VVD en CDA. Maar het CDA heeft dit beleid onder het dreigende boerenprotest losgelaten, en kan alleen nog besturen met partijen die daar ook voor kiezen.

De VVD is echter na een deze week afgesloten onderzoek van twee informateurs als grootste partij aan zet, en kan nu kiezen of ze ‘over rechts’ wil of ‘over links’. Ze kan de oude coalitie voortzetten, met D66, GroenLinks en PvdA, met de Socialistische Partij als nieuwe partner. Dan kan de ingeslagen weg worden vervolgd, VVD én SP zijn beide vóór de sanering van oude stallen. Maar de VVD heeft vrijdag bekend gemaakt vooralsnog te kiezen maar het alternatief met CDA en Forum. Die nieuwe samenwerking zou betekenen dat na het CDA ook de VVD buigt voor het boerenprotest en het rigoureuze landbouwbeleid van Brabant op de schop gaat.

