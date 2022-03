Dré Rennenberg (84) is het oudste raadslid van Nederland. ‘Iemand van mijn leeftijd is nog niet afgeschreven’

Lopen lukt niet meer zo goed, maar praten gaat hem nog makkelijk af. Agendeer een uur om met Dré Rennenberg te spreken over de huidige staat van Eindhoven en het worden er zo maar twee, als je er zelf een punt achter zet tenminste. In vrijwel elke zin haalt de fractievoorzitter van het Ouderen Appèl Eindhoven de zwakkeren in de samenleving aan. Voor hen wil hij zich inzetten. Nog steeds. Elke dag. Totdat Onze Lieve Heer hem een keer op zijn schouders klopt, zo drukt hij het zelf uit.

Je zou kunnen denken dat het een keer mooi is geweest, of niet? “Dat kan zeker, maar zo is het niet. Ik doe het nog veuls te graag”, antwoordt Rennenberg dan op zijn Brabants. “Ik wil aantonen dat iemand van 84 nog niet is afgeschreven. Als elke oudere zich een paar uur per week beschikbaar zou stellen voor de samenleving, helpen we Nederland daar toch enorm mee? Bovendien, er is een hoop ellende onder de mensen. Onlangs zag ik een reportage waarin iemand met 56 euro de maand moest doorkomen. Je zou in zo’n gemeente wonen, dacht ik. Keek ik naar de aftiteling, ging het om Eindhoven. Daar moeten we dan toch iets aan doen?”

Wachten op antwoord van de wethouder

Rennenberg kan echt boos worden om de ongelijkheid in de maatschappij. In de raadszaal hebben ze in zo’n geval geen makkelijke aan Rennenberg. “Ik kan met iedereen opschieten, alleen druk ik me niet altijd zo sympathiek uit. Als de subsidie voor het Leger des Heils wordt afgeschaft, word ik kwaad. Dat kan er bij mij niet in. Ik was drie weken wethouder toen ik in 1994 met burgemeester Rein Welschen een echtpaar in een tentje voor het UWV-gebouw opzocht. Binnen een dag regelden we een huis. Nu ben ik een jaar bezig geweest voor iemand die door corona zijn huur niet kan betalen. Na een mail aan de wethouder moest ik maanden op antwoord wachten. ‘Je bent een belachelijke vent dat je mij geen antwoord geeft’, zeg ik dan. Maar ik geloof niet dat ik een lastig mannetje ben.”

Rennenberg is meer iemand die weet wat er onder de mensen speelt. “Ik zie altijd het goede in iemand, totdat ik zie dat het niet werkt.” Tijdens de campagne was Rennenberg van plan de harde kern van PSV op te zoeken, rondom de Europese wedstrijd tegen FC Kopenhagen. “Onze partij had een grote vrachtwagen waarop een orkest speelde. Ik kom graag dicht bij de mensen, anders moet je niet in de politiek gaan. Ons plan ging die dag niet door. Was maar goed ook, want er waren veel rellen.” De verkiezingen zelf werden daarna een gematigd succes. Rennenbergs partij ging van twee naar drie zetels. “Maar onze verwachting was vijf.”

Zijn vrouw vindt het prima dat hij er nog eens vier jaar aan vastplakt. “Ze begrijpt alles. Volgende week zouden we op vakantie gaan, naar het Kurhaus. Dat is afgezegd, want we hebben een ledenvergadering. Ach, we weten precies wat we aan elkaar hebben. In september zijn we 65 jaar getrouwd.”

Huilend protest in de gemeenteraad

Rennenberg hoopt op een fijne raadsperiode. De afgelopen vier jaar vond hij eigenlijk maar niks. “Er moest worden bezuinigd. Dat ging voornamelijk ten koste van het sociaal domein. Keihard ging het, er stonden mensen huilend te protesteren bij raadsvergaderingen. De sfeer was daardoor niet prettig. Ik ben maar een simpele fons, maar ben er wel voor de samenleving. Hopelijk kunnen we nu het belang van de stad weer op één zetten.”

Daar draagt Rennenberg graag nog aan bij. Zo spannend vindt hij het trouwens niet, dat hij op deze leeftijd nog politicus is. Wat heet. “Als Berlusconi op zijn 85ste nog president wil worden en Joe Biden met zijn 79 een wereldmacht kan besturen, dan moet je volgens mij ook nog in de raad van Eindhoven kunnen zitten.”

Lees ook:

Eindhoven wil ‘jury’ die beoordeelt of rechtszaken tegen kwetsbare inwoners wel gerechtvaardigd zijn

Niet keihard procederen tegen inwoners met een minimuminkomen, daarover is de hele Eindhovense politiek het eens. Toch liet de gemeente zich onlangs in de rechtbank van haar hardvochtigste kant zien. Het bracht de gemeenteraad deze week tot een bijzonder voorstel.