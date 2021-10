Drankfilmpje van VVD’er schiet Kamerleden in verkeerde keelgat

Kleine ondernemers die slachtoffer worden van een belastingverhoging, dat moet je als echte liberaal niet willen, dacht VVD-Kamerlid Folkert Idsinga. Daarom sprak hij zich vorige week donderdag in een filmpje op Twitter uit tegen kabinetsplannen om de accijns op speciaalbier van kleine bierbrouwerijen te verhogen. Het kabinet wil hiermee een gelijk speelveld voor bierbrouwers creëren. Niet als het aan Idsinga ligt, die zegt ‘trots’ te zijn ‘op al die kleine lokale bierbrouwerijen’.

Veel bijval kreeg de belastingwoordvoerder van de VVD niet. Wel kreeg hij flink wat hoon over zich heen. Is dit nu écht een van de grote problemen in het land, was de teneur op Twitter. Idsinga gaat als fiscaal woordvoerder van zijn partij óók over de Belastingdienst en alle problemen rond de schadeloosstelling van de toeslagenouders.

Nederland kent meer dan 900 kleine brouwerijen die op ambachtelijke manier heerlijke speciaal biertjes maken. De regering overweegt ze extra te gaan belasten met hogere accijnzen. Ik zeg: niet doen! pic.twitter.com/eBOPvHbFR5 — Folkert Idsinga (@FolkertIdsinga) 14 oktober 2021

Onbetaalbare huren

Kamerlid Pieter Omtzigt wijst Idsinga er daarom op dat de meeste biertjes door de accijnsverhoging slechts één cent duurder worden: “Echte mensen hebben last van onbetaalbare huren en een stijgende energierekening”. Ook GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld denkt er het hare van. Ze wijst erop dat de VVD de belastingverhoging op groente en fruit geen enkel probleem vond: “Goede prioriteiten, VVD”.

Het is niet voor het eerst dat de VVD een standpunt over alcohol als een boemerang terugkrijgt. De jongerenvereniging van de liberalen wilde afgelopen zomer af van het verbod op stuntaanbiedingen met alcohol. Hun actie leverde, behalve onlinespot, weinig op. Idsinga kan, zo lijkt het, wel opgelucht adem halen. Een Kamermeerderheid is tegen de accijnsverhoging.

Opmerkelijk is hoe de video van het VVD-Kamerlid afsluit. Twee biertjes klinken tegen elkaar, terwijl Idsinga uit beeld verdwijnt. Geen speciaalbiertjes, maar reguliere pilsjes.

