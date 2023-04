Dragqueens laten hun voorleesochtend niet verstoren: ‘De kinderen waren vooral nieuwsgierig’

Twintig kinderen zijn er aanwezig, hooguit. Ze verzamelen zich deze zondagochtend in een zaaltje van het Rotterdamse theater LantarenVenster rond Ma’MaQueen en Xtra Xceptit, twee dragqueens die anderhalf uur lang voorleesmoeder zijn. De een heeft het boekje Ik ben ik en jij bent jij meegenomen, de ander De Neehoorn. De bijeenkomst verloopt voorspoedig, de kinderen vermaken zich, maar dat was op voorhand verre van vanzelfsprekend.

Het theater kreeg in aanloop naar de voorleesochtend ‘tientallen dreigende telefoontjes’ binnen, zegt Liesbeth Beeftink van LantarenVenster. De organisatie heeft nagedacht over afblazen, maar dat is volgens Beeftink nooit een serieuze optie geweest. “Als je dat doet, winnen zij. Dat wilden we niet.”

Wie ‘zij’ zijn, valt moeilijk samen te vatten in een enkele zin. De tegenstanders van de voorleessessie door dragqueens zijn divers. De Roze Leeuw roerde zich de afgelopen week, een groep die zich ‘nuchtere homoseksuelen’ noemt en die niet van ‘seksualiteit een hele identiteit wil maken’. Later kondigden ook Forum voor Democratie en de extreemrechtse beweging Voorpost aan te willen demonstreren voor de deur van LantarenVenster.

In een theater vertellen de beide dragqueens na afloop dat ze het voorlezen fantastisch vonden. Er was niets ongemakkelijks aan, zegt Xtra Xceptit. “De kinderen waren eerst een beetje verlegen, maar daarna vooral nieuwsgierig naar de verhalen.”

De wereld laten zien in al haar verschijningsvormen

De dragqueens zijn van plan vaker voor te lezen aan kinderen, iets waar LantarenVenster warm voorstander van is. “We willen de wereld om ons heen laten zien, in al haar verschijningsvormen”, vertelt Beeftink. “Rotterdam is een wereldstad. Het zou gek zijn als dit hier niet mogelijk is.”

Toch klinkt dat eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Bij de ingang van het theater staan beveiligers, politiebusjes rijden rond. LantarenVenster deed voorkomen alsof de voorstelling ’s middags om 14.00 uur zou zijn; in werkelijkheid komen de kinderen al in de ochtend op bezoek om niet in aanraking te komen met de verwachte demonstranten. Veiligheid staat voorop.

De afgelopen weken vonden er verspreid over het land diverse geweldsincidenten tegen de lhbti+-gemeenschap plaats. Het gebeurde in Eindhoven, in Groningen. Tijdens de voetbalwedstrijd Spakenburg-PSV klonken homofobe spreekkoren. Als reactie hing dit weekend op veel overheidsgebouwen de regenboogvlag uit.

Het maakt dat de voorleesochtend door dragqueens onder een vergrootglas ligt. Hier speelt nog iets anders mee. Vanuit conservatieve hoek klinkt steeds nadrukkelijker de roep om ‘onze kinderen te beschermen’. De ophef rond de Lentekriebels, de voorlichtingsweek op scholen over seksuele voorlichting, aangewakkerd door rechtse politici en opiniemakers met misleidende frames, is nog nauwelijks geluwd.

Stortvloed aan bedreigingen

Vlak daarvoor besloot schrijver Pim Lammers zich terug te trekken als auteur van het gedicht van de Kinderboekenweek, na een stortvloed aan bedreigingen. Critici hadden een fragment uit een oud verhaal uit de context gehaald en hem weggezet als verheerlijker van pedofilie. Tegen de mediastorm die toen losbarstte, was Lammers niet opgewassen.

Het optreden van de dragqueens, deze zondag, is een directe reactie op het streven van conservatieven in de Verenigde Staten om openbare dragshows te verbieden. Ook daar is de gedachte: doe dit kinderen niet aan. Lennard van Mil van de Roze Leeuw is het daarmee eens: “Ik heb niets tegen drags, maar ze hebben iets seksueels en ze horen bij het nachtleven”.

Ma’MaQueen kijkt met verbazing naar de tegenstanders die buiten staan te demonstreren. “Er zijn ouders die hun kinderen meenemen naar voetbal of het theater. En sommigen gaan naar ons toe. Wat is daar mis mee?” Het is zo jammer, vindt ze, ‘dat mensen niet de moeite nemen om met ons te praten, zodat ze erachter komen wat we doen’. “We leren kinderen dat iedereen zichzelf mag zijn, meer is het niet.” Xtra Xceptit zegt: “Mensen die dreigen, die buiten tegen ons demonstreren, doen dat uit angst. En wij handelen uit liefde.”

Voor de ingang van het theater protesteren mensen met spandoeken. ‘Stop seksualisering van kinderen’, ‘Trans-terrorisme’, ‘Laat kinderen kind zijn’. Een bonte verzameling van enkele honderden mensen uit de lhbti+-gemeenschap, gehuld in regenboogkleuren, staat aan de andere kant van de straat. De mensen zijn gewapend met trommels en roepen: ‘Geen haat in de straat’. Van het conservatieve en extreemrechtse tegengeluid is nauwelijks iets te horen.

