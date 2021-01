Douane maakte nog steeds gebruik van lijsten waarop dubbele nationaliteit stond

De douane werkte tot 15 januari nog steeds met kopieën van systemen van de Belastingdienst, waarin de dubbele nationaliteit van Nederlanders stond vermeld. Het gaat om 1,17 miljoen Nederlanders die op deze wijze onrechtmatig stonden geregistreerd.

Dat schrijven de demissionaire staatssecretarissen van financiën Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief aan de Tweede Kamer. De douane blijkt al jarenlang te werken met kopieën van de systemen van de Belastingdienst.

In het basisregistratiesysteem van de Belastingdienst werd de dubbele nationaliteit in juli 2015 handmatig verwijderd, zeggen de bewindslieden. Maar in drie gekopieerde programma’s bij de douane blijkt dat daarin tot vorige week nog met de dubbele nationaliteit werd gewerkt. De bewindslieden zeggen momenteel uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Ze kondigen nu aan alle 900 applicaties waarmee de Belastingdienst werkt handmatig te gaan doorzoeken, om er zeker van te zijn dat nergens meer de dubbele nationaliteit onrechtmatig staat vermeld. De basisregistratie wordt volgens de bewindslieden alleen intern gebruikt. Bij de applicaties waarbij het volgens de wet wel noodzakelijk is om een dubbele nationaliteit te registreren, zal bovendien opnieuw worden beoordeeld of dit echt wel noodzakelijk of proportioneel is. De bewindspersonen schrijven dat het ‘onwaarschijnlijk’ is dat de toeslagenouders benadeeld zijn door deze lijsten bij de douane, omdat er voldoende waarborgen zouden zijn bij toeslagen om dit te voorkomen.

Geheime zwarte lijst

De Belastingdienst gaat daarnaast alle 180.000 burgers die op een geheime zwarte lijst stonden per brief persoonlijk hiervan op de hoogte stellen. Het gaat om de zogeheten FSV- lijst, waarop mensen stonden waarover ‘signalen’ van fraude waren afgegeven. Daarmee komt het kabinet tegemoet aan de motie van de Tweede Kamer.

Voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) liet deze week weten dat de Belastingdienst dit volgens de wet verplicht is zelfs binnen drie dagen te doen. Het bestaan van deze onrechtmatige lijst is inmiddels al een jaar bekend. Doordat mensen op deze lijst stonden, kregen ze extra controles en werd vaak net zolang informatie opgevraagd, totdat de Belastingdienst/Toeslagen iets verkeerds had aangetroffen.

Er blijken nu zelfs 211 lijsten bij de dienst in omloop te zijn waarop met risicosignalen voor fraude wordt gewerkt. Deze lijsten worden nu allemaal nagekeken, opnieuw beoordeeld en waar nodig aangepast aan wet- en regelgeving, zoals de privacywet.

Snel erkent zoeken naar dubbele nationaliteit bij fraude-opsporing toeslagen

Voormalig staatssecretaris Snel van financiën hoorde op 4 juni vorig jaar dat het fraudeteam bij Toeslagen voor indicaties van fraude gebruikmaakte van gegevens over dubbele nationaliteit. Maar die informatie deelde hij nooit met de Tweede Kamer.