Dordrecht krijgt dankzij inwoners oog voor slavernijverleden. ‘Heftig dat Dordrecht de derde suikerstad was’

Wanneer Dordrecht dit weekeinde stilstaat bij zijn slavernijverleden, is dat dankzij initiatieven van inwoners. Langzaamaan krijgt ook het gemeentebestuur oog voor de koloniale erfenis van de ‘suikerstad’.

Met een ceremonieel gebaar plengt Sidney Breidel water uit een kalebas op de stenen van het Hof in Dordrecht, een Surinaams inwijdingsritueel. “Hiermee markeren we de start van een nieuw begin.” Dat begin is de opening van een tentoonstelling over het koloniale verleden van zijn stad. Op de bovenetage van het Augustijnenhof, een historisch kenniscentrum gewijd aan de Dordtse geschiedenis, hebben Breidel en mede-initiatiefnemer Rowan van der Stelt op eigen kosten een kleinschalige expositie ingericht. Zelfs de muren hebben ze eigenhandig geschilderd. “We hebben er geen cent subsidie voor gekregen.”

Wanneer Dordrecht dit weekeinde de afschaffing van de slavernij herdenkt, is dat vooral te danken aan de inspanningen van Dordtenaren zelf. Met name aan Breidel en Van der Stelt, die met hun organisatie Koloniaal Verleden Dordrecht een cultureel programma rond Ketikoti op touw hebben gezet.

Met zijn vele raffinaderijen was Dordrecht in voorbije eeuwen de derde suikerstad van het land, na Amsterdam en Rotterdam. Veel Dordtse notabelen hadden belangen in koloniale plantages. Tot voor kort keek bijna niemand hiernaar om. Toen Jan Willem Boezeman tien jaar terug de suikerraffinaderijen van de stad onder de loep nam, had hij amper oog voor de slavernij. “Achteraf dacht ik: verrek, die suiker kwam toch van plantages? Daar had ik niet zo bij stilgestaan.”

Talloze lijntjes

De stadshistoricus van het Augustijnenhof dook samen met Koloniaal Verleden Dordrecht in de archieven. “Schokkend”, noemt hij hun bevindingen. Ze stuitten op talloze lijntjes tussen de stad en de slavernij. Ook Johan de Witt en zijn familie, bijkans heilig in Dordrecht, hadden grote belangen in suikerplantages. “Ze zaten er tot over hun oren in.” Niet alleen de bovenlaag, ook duizenden gewone Dordtenaren waren bij de koloniën betrokken, benadrukt Boezeman, bijvoorbeeld als soldaat.

Waar meerdere steden hun slavernijgeschiedenis lieten optekenen door gerenommeerde instituten, valt dat in Dordrecht vooralsnog op de schouders van vrijwilligers. Het Augustijnenhof brengt deze week zijn onderzoek in boekvorm uit. Voor het ontcijferen van de eeuwenoude akten vonden ze amateurhistorici via een online oproep.

De bijbehorende tentoonstelling verhaalt over de plantages van Dordtse eigenaren, maar evengoed over weerstand tegen de slavernij. Aan de muur hangen in gouden lijsten, doorgaans voorbehouden aan vorsten en veroveraars, de portretten van zwarte verzetsleiders. “Hun verzet laat zien dat slavernij níet de tijdgeest was”, aldus Van der Stelt. “Vaak gaat het over witte mannen die iets verkeerds hebben gedaan. Wij leggen juist de nadruk op kracht.”

“Een eyeopener”, noemt bezoeker William de Jong de expositie. “Heftig dat Dordrecht de derde suikerstad was.” Hij memoreert de opening van het museum Hof van Nederland en de recente onthulling van een standbeeld van Willem van Oranje. “Dat werd breed uitgemeten, maar over de slavernij was er tot nu helemaal niets.”

Nuance

Langzaamaan verandert dit. Vorig jaar riep de gemeenteraad in een motie op initiatieven voor een Ketikoti-viering en een slavernijmonument te steunen. De gemeente draagt deze editie 16.000 euro bij aan activiteiten. En na het spitwerk van het Augustijnenhof is het stadsbestuur in gesprek met de Universiteit Leiden over een mogelijk slavernijonderzoek, bevestigt een woordvoerder.

“Dit pijnlijke stuk stadsgeschiedenis verdient het om verder te worden onderzocht, zichtbaar gemaakt, onderwezen en doorverteld”, sprak burgemeester Wouter Kolff vrijdag bij de slavernijherdenking in het Dordrechts Museum. Wel maande hij tot nuance in de discussie. “We moeten het niet versimpelen tot voor of tegen aandacht, erkenning of verontschuldigingen.” Dat hij weinig voelt voor formele excuses, betreurt GroenLinks-raadslid Kitty Kruger. “Niet hij persoonlijk, maar de gemeente als institúút moet erkennen wat er in het verleden fout is gegaan.”

Onderwijl ziet Breidel de aandacht voor de Dordtse slavernijgeschiedenis groeien. “We werken al samen met musea, kerken en scholen. Inmiddels dragen ook anderen de boodschap uit, niet alleen wij.”

