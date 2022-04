Dordrecht heeft handen vol aan opvang van Oekraïners: ‘De tranen staan soms in mijn ogen als ik de verhalen hoor’

Nee, een dag vrij heeft ze zelf al in geen tijden meer gehad. En vanmorgen nog, toen ze net met de burgemeester en wethouders sprak, ging haar telefoon in no-time acht keer. Een werkdag die wél op een normaal tijdstip begon? “Die is sinds de oorlog is begonnen zeldzaam,” zegt Inske van der Vaart. Tot voor kort was het hoofd Veiligheid van de gemeente Dordrecht bezig met openbare orde en veiligheid in de stad. “Na corona was ik eindelijk even op vakantie toen de oorlog in Oekraïne begon. Ik kwam op een zondagavond terug, op maandag belandde ik hier in een nieuwe realiteit.”

Sinds die dag, pakweg vijf weken geleden nu, is Van der Vaart (58) projectleider ‘Opvang Oekraïners’ in Dordrecht. Ze stuurt teamleden aan, die op hun beurt ook weer teams aansturen. Allerlei gemeentelijke afdelingen zijn inmiddels bij de opvang betrokken geraakt. “Van de afdeling veiligheid tot de afdeling onderwijs, het hele sociale domein en nog vele andere partijen.” In allerijl zijn door die takken van de gemeentelijke dienst ook weer teams opgericht.

Het resultaat: veel betrokkenen, veel werk, veel improviseren. “We hebben natuurlijk alles moeten uitvinden terwijl we het aan het doen waren. En we weten ook niet waar dit naar toe gaat.”

Een eer om iets te betekenen

Zonder uitzondering hadden de Dordtse ambtenaren eerst hele andere werkzaamheden: enkele tientallen van hen zijn nu fulltime bezig met de vluchtelingenhulp. “Het is voor ons allemaal een eer om iets te betekenen,” zegt Van der Vaart. “De tranen staan soms in mijn ogen als ik de verhalen van de Oekraïense vluchtelingen hoor.”

Maar gemeenten als Dordrecht lopen óók tegen operationele grenzen aan, waarschuwen hun burgemeesters. De projectleider beaamt dat. “We zetten op dit moment inderdaad echt alle zeilen bij.”

Tientallen werknemers van meerdere aannemers zijn nog volop bezig met het klaarmaken van de opvangplekken. Beeld Werry Crone

In Dordrecht worden Oekraïners op twee locaties opgevangen. Op een hotelboot, waar enkele tientallen vluchtelingen nu al verblijven en er nog veel meer worden verwacht. En in een verouderd, toevallig net leegstaand kantoorgebouw. Een deel van deze opvang is met 120 bedden al open, een nog veel groter deel is bijna af. Tientallen werknemers van meerdere aannemers zijn dinsdagmiddag nog volop bezig met het klaarmaken van in totaal 600 opvangplekken, terwijl andere vrijwilligers en betaalde betrokkenen als brandwachten en pedagogisch medewerkers de vluchtelingen begeleiden.

‘Als dit langer doorgaat, moeten er keuzes worden gemaakt’

“We richten ons nu op de opvang”, stelt Van der Vaart. “Maar we zijn ook bezig met het uitwerken van scenario’s voor de middel- en lange termijn.” Deze ‘volgende fase’ draait om zaken als scholing, kinderopvang, psychologische hulp. Ambtenaren zijn al klaargestoomd om Oekraïners geschikt werk te helpen zoeken, en voor ondersteuning bij het regelen van hun leefgeld.

De dag waarop deze ambtenaren zich weer op hun ‘normale’ werkzaamheden gaan richten is nog niet in zicht. “Ik heb het vanmorgen nog tegen de burgemeester en de wethouders gezegd: als dit langer doorgaat, moeten er keuzes worden gemaakt”, zegt Van der Vaart. “Want wat geven we dan voorrang?”

Tot deze week vergaderden de teamleden van Van der Vaart twee keer per werkdag. Steevast stelde ze haar mensen dan dezelfde paar vragen. Gaat het nog? Houden we het nog vol? “Ik zei altijd: zorg goed voor jezelf. Neem genoeg rust. Durf soms pas op de plaats te maken.”

Langer open blijven

Zes maanden lang zal de opvang in het kantoorgebouw openblijven. Dat deze opvang ook weer sluit, is nog geen gegeven waar de gemeente mee bezig is. “Integendeel. We houden er juist rekening mee dat we langer openblijven, tot het einde van dit jaar.”

