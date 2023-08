‘Doorvertellen’ is de rode draad tijdens waardige herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog

“Ja dat beloven we, het verhaal blijven vertellen.” Kunstenares Frédérique Spigt gooide de woorden eruit, dinsdag in Den Haag. Doorvertellen was de rode draad bij de bijeenkomsten in heel het land, waarbij de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 en daarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog werd herdacht.

Spigt schreef voor de gelegenheid een gedicht vrij naar Wim Kan, die dat thema gebruikte voor een protestlied tegen een bezoek van de keizer van Japan. Ze vertelde, net als andere sprekers, over hoe de eerste generatie oorlogsslachtoffers uit Nederlands-Indië vaak hun pijn begroeven en er niet over spraken. Het ‘Indische zwijgen’ werd het genoemd.

Uit de marge

De eerste decennia leidde deze herdenking een bestaan in de marge. Het monument in Den Haag waar dinsdag werd herdacht staat er pas sinds 1988. Velen van de eerste generatie hebben er jarenlang voor moeten vechten voor het er überhaupt kwam. Schrijver Reggie Baay vertelde bij de herdenking over zijn vader, die tot dan toe altijd op 3 mei, de dag voor dodenherdenking, naar het plaatselijke oorlogsmonument ging. “Nu had hij eindelijk een passende plek waar hij naartoe kon”, vertelde Baay.

Inmiddels is er een traditie gegroeid, compleet met de hoogste vertegenwoordiging van regering en parlement en een televisieregistratie. Demissionair minister-president Mark Rutte was erbij, net als staatssecretaris Maarten van Ooijen van volksgezondheid en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Ook de ambassadeur van Indonesië was prominent aanwezig. Zeker duizend mensen woonden de herdenking ter plekke bij. Het veld voor het monument bij de Scheveningse Bosjes liep vol.

De aandacht heeft alles te maken met het feit dat er inmiddels twee miljoen Nederlanders zijn met een Indische familiegeschiedenis, becijferde de organisatie Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Zij zien vooral de interesse van jongeren sterk toenemen. Sommige aanwezigen herdachten onderhand hun overgrootouders.

Herdenkingen door heel Nederland

Ook in andere gemeenten was het vrij druk. Er waren dit jaar herdenkingen in tientallen gemeenten, van Almere tot Zwolle. Een vaste tijd, zoals op 4 mei, is er niet. Sommige bijeenkomsten waren al ’s middags, een enkele zelfs de avond voor de vijftiende.

Veel aandacht was er bij de herdenking voor het doorgeven van de verhalen over de oorlog. Nederlanders weten vrijwel niets van de geschiedenis van Nederlands-Indië, concludeerde een adviescommissie eerder dit jaar. Maarten van Ooijen noemde het eens een ‘collectieve blinde vlek’. Heel wat jongeren ontdekken de laatste jaren pas hun band met het Indische verleden en zijn op zoek naar meer informatie.

Dat benadrukte ook Thom de Graaf, voorzitter van het bestuur van de organisatie. “Wie kan het nog navertellen?”, vroeg hij. Hij riep op om te blijven praten over het verleden. “Er zijn nog maar weinigen die het hebben meegemaakt, maar we zijn met heel velen die het kunnen doorvertellen.”

