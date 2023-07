Door val kabinet komt Rutte niet naar aardbevingsgebied. ‘Om wanhopig van te worden’

In basisschool de Huifkar hoeft Joost Eggebeen (57) niet te zoeken naar scheuren in de muren. Ze zitten overal, in elk lokaal. De aardbevingen laten littekens achter. Aan de leerkrachten en 38 kinderen is een nieuw gebouw beloofd, maar de bouw is opnieuw uitgesteld. “Het is om wanhopig te worden”, zegt de leraar van de bovenbouw.

Het was een van de redenen waarom demissionair premier Mark Rutte maandag naar Woltersum, gelegen tussen Groningen en Appingedam, zou komen. De twee voetballende jongens op het plein, Sem en Seth van beiden 10 jaar oud, keken ernaar uit. “Maar we zijn niet voor hem”, zegt Seth. Zijn beste vriend: “Ik zou hem vragen wanneer hij ons gaat helpen.”

Jubel en onzekerheid

De eerste reactie op het vallen van het kabinet is in het dorp met 300 bewoners dubbel. Aan de ene kant de jubelstemming, aan de andere kant de onzekerheid van hoe nu verder? Volgens Hans Vijlbrief, staatssecretaris mijnbouw, mag de versterking van de huizen en de schadeafhandeling geen enkele vertraging oplopen door de recente ontwikkelingen.

Het werkbezoek van Rutte zou plaatsvinden om met jongeren en kinderen in de aardbevingsregio te praten over toekomstperspectief en de aanpak van kansenongelijkheid. In de provincie Groningen liggen de meeste kansarme gemeenten, en de gaswinning heeft de achterstand van jongeren verder vergroot.

Woltersum is een van de zwaar getroffen dorpen. Volgens Eggebeen wordt van driekwart van de ouders van de kinderen op zijn school het huis hersteld of opnieuw van de grond opgebouwd. Twee gezinnen zijn definitief vertrokken, ze hebben hun kinderen meegenomen naar Denemarken en Zweden. “Ik snap dat heel goed: ze gingen er compleet aan onderdoor.”

Hardnekkig wantrouwen naar overheden

In het dorp woekert een hardnekkig wantrouwen naar overheden en instanties. Thuis is het woord ‘aardbeving’ als veroorzaker van stressklachten een verboden woord. Beloftes - zoals die van een nieuwe school - worden in de ogen van bewoners niet nagekomen waardoor ze soms een jaar uitzichtloos in een tijdelijke wisselwoning aan de rand van het dorp bivakkeren.

“Dit gevoel werkt aan de keukentafel door op de kinderen”, zegt Elianne Zijlstra, orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Ze verharden en dat is logisch als je ziet hoe er met Groningen om wordt gegaan. Kinderen groeien op met het idee dat de overheid er niet voor hen is. Het gebrek aan vertrouwen is zorgelijk, omdat het moeilijk wordt om een gezonde positie in de samenleving te verwerven.”

Woltersum staat onder druk. Voorzieningen zijn er niet of nauwelijks, het sociale dorpsleven ligt stil. Café Schuurman is dicht, door het ontbreken van openbaar vervoer raakt het dorp geïsoleerd en de voetbalclub is noodgedwongen gefuseerd met het verderop gelegen Garmerwolde. Het wordt daardoor steeds moeilijker om actief mee te doen in de samenleving.

‘Neem kinderen en hun ouders serieus’

“Het lijkt in onze wereld dat het leven maakbaar is, dat je met individuele keuzes een route kiest”, zegt Zijlstra. “Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. De omgeving reikt je de kansen aan, de ouders geven de mogelijkheden, ook financieel.”

Eggebeen is zich bewust van het probleem. Met zijn klassen kijkt de leraar in de middagpauze daarom het Jeugdjournaal en Het Klokhuis. “Ik wil de kinderen laten zien hoe het in de rest van Nederland werkt en wat er te bereiken is. Thuis krijgen ze dat soms weinig of verkeerd mee.”

Of dat de toekomstperspectieven van Seth en Sem verbetert, valt te bezien. “Ze zijn echt niet verloren”, zegt Zijlstra. “Kinderen zijn veerkrachtig en in staat om te herstellen, maar een belangrijke voorwaarde is dat kinderen en hun ouders serieus worden genomen door een overheid die beloftes nakomt.

