Door niet in de rechtbank te verschijnen neemt de verdachte geen verantwoordelijkheid voor zijn daden

In de rechtszaal tikt de klok hoorbaar de seconden weg. De rechter heeft zich met de griffier even teruggetrokken voor beraad. De officier van justitie leest een document, net als de advocaat. Links staat zijn bruine tas, rechts van hem staat een lege stoel. Daar had zijn cliënt, de verdachte, moeten zitten. Maar de 32-jarige man uit Montenegro is niet komen opdagen. Dat zal hij weten ook.

Waarom is hij niet verschenen, vroeg de rechter bij het begin van de zitting. De advocaat had geen idee. Of de advocaat de verdachte nog recent heeft gesproken? Nee, ook niet. Hij is maar invaller. De echte advocaat van de verdachte was verhinderd.

De loop van een pistool

Het is kwalijk dat de verdachte niet verschijnt, vindt de officier van justitie. Het gaat hier niet om een licht vergrijp, benadrukt hij. Op 12 april dit jaar krijgen de man en zijn vriendin ruzie. De man heeft gedronken, cannabis en methadon gebruikt. Drugs gebruikt hij wel vaker, alcohol met mate, vertelt hij later tegen de politie.

De vrouw loopt weg, verlaat de woning in Almere, maar keert even later terug. Ze belt aan, maar de deur blijft gesloten. Daarop belt de vrouw aan bij de buurvrouw. Zij doet wel open. Als ze met de buurvrouw praat, ziet de vrouw dat de deur bij de Montenegrijn op een kier gaat en de loop van een pistool door de opening verschijnt, gevolgd door een flits en een knal.

Een paar dagen eerder, op 9 april, ging het ook al mis. De Montenegrijn had toen diezelfde vriendin, inmiddels ex-vriendin, mishandeld. Ze hadden ruzie over geld. De man heeft schulden, ongeveer 3000 euro. Van mishandeling was geen sprake, zei de verdachte in een verklaring. Een zachte tik op het achterhoofd, meer was het niet geweest. En volgens hem had zijn ex eerst geslagen. Diezelfde ex had een andere versie van het voorval en vond het helemaal geen zachte tik.

Nu, twee dagen later, ziet ze het glimmende pistool en springt achteruit als ze de knal hoort. Niet geraakt, geen verwondingen, stelt ze geschrokken vast.

Op korte afstand vuren

De politie valt de woning binnen, met speurhonden, en vindt een gaspistool met een gebruikt patroon en drie nog niet afgeschoten patronen. Een gaspistool is een zogeheten nep-revolver, maar zeker niet onschuldig. Wie een gaspistool van korte afstand op iemand afvuurt, kan zware verwondingen veroorzaken. De vrouw stond gelukkig op voldoende afstand, constateert de rechter.

Daarom kan zij de verdachte niet veroordelen voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Maar iemand onder vuur nemen met een gaspistool is niet onschuldig. Dat is een ware bedreiging en is strafbaar. Dat geldt ook voor de mishandeling en het in bezit hebben van het gaspistool en de munitie.

Niet van mij

Die spullen zijn niet van mij, verklaarde de Montenegrijn toen de politie het pistool en patronen vond. Ongeloofwaardig, zegt de officier van justitie. Ook al omdat de buurvrouw verklaarde dat de man het gaspistool eerder had gebruikt tijdens oud en nieuw.

De zachte tik op het achterhoofd? Ongeloofwaardig, vindt de officier opnieuw. De verdachte zelf kan zich niet verdedigen. Hij is er niet. Waren er verzachtende omstandigheden? Wat voor tik was het precies? En dat schot met het gaspistool. Wilde hij zijn ex verwonden, of schrik aanjagen?

Of de advocaat nog iets wil zeggen ter verdediging. Nee, niets.

De rechter is er snel uit na haar beraad. Net als de officier vindt ze de verklaringen van de man ongeloofwaardig en neemt ze het hem kwalijk dat hij niet op de zitting is verschenen. “Blijkbaar neemt hij het niet zo serieus.” Door niet te verschijnen neemt de man geen verantwoordelijkheid voor zijn daden, zegt de rechter.

Ze gaat mee in de eis van de officier. Geen werkstraf, maar een celstraf van drie maanden, waarvan een voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Dat terwijl de man nauwelijks een strafblad heeft. Zou het vonnis anders zijn geweest als de man wel naar de rechtbank was gekomen?

